（综合讯）向来被视为音乐界最大盛事的格莱美奖（Grammy Awards），本届新增五个奖项类别，其中最受瞩目的莫过于“最佳亚洲流行音乐演出”（Best Asian Pop Music Performance）。此奖项向各类亚洲流行音乐开放，包含华语、日韩流行音乐等作品皆可参与角逐。

综合报道，华语乐坛天王周杰伦的新专辑《太阳之子》由环球音乐代为报名第69届格莱美奖，新加坡歌手林俊杰则以夯剧《逐玉》主题曲《我对缘分小心翼翼》报名；一同参评的华语歌手还包括蔡依林、赵露思等。其他报名的亚洲歌手则有韩团Blackpink成员Jennie、日本创作歌手米津玄师（Kenshi Yonezu）、日本组合Yoasobi和Psychic Fever等。

不过，根据主办方于星期一（11月16日）公布的入围名单，这项新增亚洲大奖的六个提名名额，最终由日本乐团Babymetal、韩团Ive、日本歌手LiSA及菲律宾组合SB19等包揽，参评的华语歌手全数落选。

有业内人士分析，格莱美奖扎根于美国唱片工业，由1万2000多名美国音乐产业从业者投票选出，评审自然更熟悉英语系作品，评选标准也偏向强烈律动与国际化编曲。以周杰伦为例，其专辑未在美国正式发行，过去连报名资格都受限；此次虽因格莱美“开门”增设亚洲奖项而得以申报，但华语作品的发行与推广并未覆盖美国市场，因此难以进入评审视野。

另有网民理性指出，落选仅反映出华语作品未能契合本届评审的审美偏好，而非对音乐品质的否定；毕竟格莱美只是一套西方评价体系，无法定义华语音乐的高度。

BTS拒报名掀两极评

此前，韩国天团防弹少年团（BTS）于7月宣布不报名本届格莱美奖，并发表声明写道：“希望我们的音乐能以它本身的价值被聆听与喜爱，而不是因地区或语言被区分。我们感谢Army（BTS粉丝昵称）以及一直支持我们的所有人。”此举被外界视作抵制新设立的“最佳亚洲流行音乐演出”奖。随后，韩国男团Stray Kids也宣布跟进，不报名格莱美奖。

第69届格莱美奖颁奖典礼预计于2027年2月7日举行。