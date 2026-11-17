（香港讯）54岁港星张文慈近年主力在中国大陆发展，除了登台商演，工作以直播带货为主，曾先后在上海、广州、深圳及杭州定居。自继母于2025年离世后，张文慈为了陪伴受痛风及高血压困扰的年迈父亲，决定搬回香港居住。由于香港住家空间有限，她选择与帮佣同房睡双层床，日前她拍视频打趣道：“多少年没和别人同房了，女佣睡上铺，晚上吵一点都不行，她放个屁我都闻得到！”张文慈能屈能伸的接地气作风，被网民盛赞孝顺，更封她为“雇主天花板”。

张文慈近日出席慈善活动接受港媒“香港01”访问时表示，与这名帮佣已相处十多年，早已视对方为家人，拍视频时没想太多，没料到会引起如此大回响。

张文慈为了陪伴受痛风及高血压困扰的年迈父亲，决定搬回香港居住。（取自艺人IG）

她透露，父亲近期痛风发作严重时一度无法行走，连如厕都需人搀扶，如今她已逐渐掌握照护技巧，并感叹：“珍惜眼前人，能陪多久就陪多久！”目前她过着陆港两地奔波的生活，每当她离港工作或帮佣放假，两人便会互相补位照顾老父。

谈及与帮佣同房，张文慈坦言起初确实有些不习惯，但磨合过后已大致适应，暂时没有再搬家的打算。问及作息会否引起摩擦，她笑说：“有一点是真的，自从和她同房后，就不能经常熬夜不睡，一进房就要关灯乖乖睡觉。”对于网民赞她宁可自己睡下铺，也不让帮佣睡客厅，她直言：“我倒没想那么多，没关系啦，我们就像一家人一样。”

有网民曾目击张文慈与帮佣如好友般逛街、有说有笑，张文慈笑说自己逛街买衣服时甚至会顺口问帮佣的意见：“有人觉得我很奇怪，买衣服为什么要问女佣的意见？因为我真的把她当成一家人。”她表示，能遇到好帮佣全靠缘分，还笑指对方反过来用广东话教她省钱之道：“是她教我‘省得一块是一块’！”

至于未来的工作动向，张文慈表示目前仍以大陆商演及直播带货为主，若香港有合适机会也会客串TVB剧集。转眼间加入TVB已满10年，她也开心预告将于11月底回电视城领长期服务奖。