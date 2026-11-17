（香港讯）香港英皇娱乐集团宣布人事任命，集团主席杨受成邀请旗下艺人谢霆锋、容祖儿加入董事会，并于星期二（11月17日）正式履新。此举标志着该集团进一步将前线演艺经验与商业策略融合，期盼以艺人视角推动跨领域业务及拓展国际市场，为集团长远发展注入新动能。

谢霆锋与容祖儿皆已效力英皇近30年，都是陪伴英皇打江山的“开国功臣”。早年以叛逆偶像歌手出道的谢霆锋，后来转战影坛，成为香港电影金像奖史上首名集齐最佳新演员、男配角及男主角“大满贯”的影帝。除了演艺事业，他近年也展现精明的生意头脑，自2016年创立个人餐饮品牌“锋味”，从主持美食综艺跨足食品销售，做得有声有色，这也是他此次受邀进入决策层的关键原因。

至于1998年入行的容祖儿，稳坐香港乐坛天后宝座多年，至今仍是多项乐坛大奖的纪录保持者。她近年不仅积极提携乐坛后辈，还热心公益，曾于2020年获选为“香港十大杰出青年”，在圈内外皆有极佳口碑。

谈及两名得力爱将，英皇老板杨受成感触良多。他透露在谢霆锋16岁时便认识对方，两人多年来情同父子；而容祖儿一路逆袭成为天后的历程，更是香港人努力拼搏的代表。

一手带大两人的王牌经纪人、英皇娱乐行政总裁霍汶希也感性表示，自己与谢霆锋、容祖儿识于微时，感情早已像一家人，如今看到两人从旗下艺人变成并肩作战的决策伙伴，感到十分欣慰。