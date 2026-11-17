（综合讯）中国真人秀节目五花八门，爱奇艺推陈出新打造的全女性综艺《峨眉山来了群女弟子》星期二（11月17日）在四川峨眉山举行开机仪式。

尽管节目组尚未正式公布完整首发名单，但根据现场路透与公开资料，网传八名常驻女星包括刘涛、秦岚、白百何、金晨、蔡文静、虞书欣、宋雨琦及沈羽洁，阵容让网民期待值爆表，更有网民打趣道：“这阵容要是没红，那肯定是策划和剪辑的锅！”

据悉，八名女星将到峨眉山闭关21天，跟随武术老师扎马步练拳、学习峨眉武术招式，同时体验挑水、采药等山野日常劳作。节目聚焦女性之间的互助与成长，口号为“21天，练的是拳，稳的是心”。

有消息指出，除了八名女艺人，峨眉派武术传人凌云也将加盟节目负责带练。凌云四岁起跟随爷爷晨练，十岁进入乐山大佛文武学校系统学习峨眉武术；她于2020年因一段“穿着睡衣下楼扔垃圾、转身帅气拔剑”的短视频在网上爆红，被网民封为“峨眉女侠”。此后她创立“峨眉派女子功夫团”，通过短视频与电视节目推广峨眉武术。

为了避免追星乱象，节目组在开机当天通过官方微博发声明表示节目“即将进入拍摄阶段”，除了呼吁粉丝理智追星、抵制一切代拍与偷拍行为，也明确声明后续嘉宾排序将统一按姓名首字母排列，借此杜绝粉丝之间的“争番位”风波。