（综合讯）天王刘德华近日做客新城电台节目《梨事会》。节目中，刘德华不仅畅谈多年来的演艺心路历程，也亲证“粉丝藏床底”的传闻。此外，他也分享私下辅导爱女刘向蕙做功课时令人崩溃的日常，展现天王接地气的一面。

回到家中的刘德华和天下父母一样，难逃辅导孩子功课的烦恼。被问到陪爱女刘向蕙做功课时，是否会化身“刘烦恼”，华仔深有同感，忍不住大吐苦水：“‘刘烦恼’这个称呼可不是假的！我想天下父母都经历过。平时陪她做功课，有时候不管怎么解释、怎么教，她似乎就是不明白。最主要的是，现在孩子们学的知识，跟我们小时候学的差别实在太大，很多内容连我自己都不知道该怎么教，真的很头疼。”

说到最让他烦恼的科目，刘德华直言非数学莫属：“现在小朋友学的数学，跟我们以前完全不一样，加加减减都不一样。就连最基本的加减法，计算步骤和教学内容都变了，弄得我都不知道该从何教起。”

不过，烦恼之余，刘德华透露，如今女儿会对他的音乐风格提出看法，成了他的“御用音乐顾问”。他创作的每一首新歌，都要先过女儿这一关，也让他借此了解年轻一代的音乐喜好。

刘德华说：“其实我的新歌她全都听过，基本上是陪着我经历了整个创作过程。从最初有一个概念，到慢慢创作，再到每一版歌词，她都有参与，也会提出意见。我女儿真的很爱操心，什么都要过问，什么都想发表看法，就连我选择什么音乐类型，她也会提建议。看来她很快就会有自己的音乐作品了，说不定到时候还会作曲给我唱。”

重提“歌迷藏床底”传闻

多年来网上有传闻，曾有狂热粉丝潜入刘德华的酒店房间，躲在床底。不过被刘德华发现后，不但没有报警将其赶走，反而与对方促膝长谈。在这次采访中，主持人叶文辉当面向华仔求证，他大方承认确有其事，并亲口还原当时的惊险经过。

刘德华回忆道：“那天我刚拍完戏回到酒店，正在接受按摩。没想到，按摩师傅突然跟我说，床底下好像有东西在动。我听了就爬过去，往床底一看，没想到还真有个男孩躺在下面。”

“当时大家都很冷静，也很客气地请他出来。了解后才知道，原来他是离开家乡出来打工的，很想找份工作。至于外面传言说，我跟他聊了整整一个小时，其实没有那么夸张。不过，当时看他应该很饿了，我就马上叫了一碗面，让他先吃饱，之后再好好送他离开。”

面对擅自闯入房间的人，刘德华不仅没有责怪，反而体谅对方的无奈：“其实他并不是特意要躲在床底，也没有什么恶意。他只是知道我住在那个房间，很想找机会见到我，希望我能帮他找份工作而已。”