（洛杉矶讯）第69届格莱美奖入围名单于新加坡时间16日晚间揭晓。英国创作女歌手RAYE入围11奖项领跑，西班牙天后ROSALÍA以九项紧随其后。歌手Olivia Rodrigo（奥莉维亚罗德里戈）、Phoebe Bridgers（菲比布里奇斯）、Miranda Lambert（米兰达兰伯特）及Ella Langley（埃拉兰利）则各获七项入围。这也是格莱美奖历史上首次由女艺人包揽入围数量榜前六名。

今年初获得格莱美“最佳新人”、本月又获Apple Music评为2026年度艺人的英国创作女歌手Olivia Dean，此次入围六个奖项，与Bruno Mars（布鲁诺马斯）、Leon Thomas（里昂托马斯）并列。流行天后Taylor Swift（泰勒丝）则入围包括年度制作、年度专辑、年度歌曲等五个奖项。她此前已四度摘得“年度专辑”，是该奖项的纪录保持者，若此次再度获奖，将刷新自己的纪录。和泰勒丝共同追逐“年度制作”的还有Blackpink成员Jennie和Tame Impala合作的歌曲“Dracula”。

入围名单公布后，歌手们纷纷通过社交平台分享喜悦。Olivia Dean（奥利维亚迪恩）很快上传了一段自己坐在车内兴奋尖叫的视频，短短五秒的画面，发布不到12小时便突破千万次观看。Olivia Rodrigo则在睡醒后得知自己获得七项入围，兴奋地说：“我简直开心到飞起来了！我太爱这张专辑了，它能获得这样的肯定，真的是莫大的荣幸。”

其中，她与偶像、英国乐队The Cure主唱Robert Smith合作的歌曲“what’s wrong with me”，一举入围“最佳摇滚歌曲”和“最佳摇滚表演”，让她直呼：“这简直是我能想象到的最酷、最梦幻的时刻。”

流行天后Ariana Grande则凭借新专辑“petal”及电影《魔法坏女巫：第二部》（Wicked: For Good）原声带角逐四奖，同时第七次入围“最佳流行演唱专辑”，创下该奖项入围次数的纪录。

她在社媒发文感谢格莱美奖的肯定，激动写道：“哭了！“petal”！我现在太激动了，一时很难找到合适的语言来表达心情。”她也感谢专辑联合制作人及MV导演的付出，提到能够创作并发行这张专辑，本身就是一段意义非凡的旅程，而此次入围，更让这一切增添了特殊意义。

第69届格莱美奖颁奖典礼将于新加坡时间2027年2月8日上午在洛杉矶举行。