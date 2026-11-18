（北京讯）中国微短剧市场快速扩张，AI技术被广泛应用于制作，也衍生出剧情抄袭、人物撞脸、粗制滥造等乱象。微短剧平台“红果短剧”宣布加强低质内容治理，重点整治刻意堆砌争吵与反转、剧情高度雷同，以及不同角色共用相同人脸模型三大乱象。平台在10月27日发布的公告显示，截至当天，已集中处置2万426部存在相关问题的微短剧。

红果短剧指出，部分作品为吸引流量，不断放大家庭、邻里及职场冲突，在人物动机与关系尚未交代清楚的情况下，就依靠接连不断的争吵与反转推动剧情，缺乏合理铺陈，一味以情绪刺激吸引观众。这类刻意堆砌冲突桥段的作品，成为此次整治的重点之一。

“换皮剧”也是此次整治的重点。部分创作者仅修改少量细节，便将核心设定、人物关系、关键桥段及故事走向高度相似的作品，通过不同剧集、不同账号批量推出。

在人物形象方面，一些制作团队大量套用相同的人脸模型与五官模板，导致不同角色的脸型、五官、妆容及造型高度雷同，甚至出现同一部剧中多个角色长相相似、换一部剧主角依然“撞脸”的情况。

随着AI降低短剧制作门槛，中国微短剧产量也快速攀升。据报道，中国网络视听协会会长聂辰席曾提到，2026年前8个月上线的微短剧多达43万部，约为2025年全年的13倍，其中AI剧占比超过九成。红果短剧日活跃用户则达1.68亿，可见微短剧已成为中国视听娱乐市场的重要角色。

为应对AI角色可能涉及的肖像权及著作权争议，红果短剧创作者中心于11月9日推出“AI剧虚拟形象创编与确权”功能。创作者可在作品发布前，提交真人授权书、上游IP授权文件或著作权登记证书等权属材料，申请虚拟形象确权。审核通过后，平台将建立专属确权记录，作为后续内容分发及风险管理的参考。

不过，平台也强调，确权记录仅用于权属信息留存与参考，并不意味着平台对作品内容及侵权风险作出绝对保证。

红果短剧声明，未来将持续加强低质及同质化内容治理，并呼吁创作者坚持原创、尊重他人创作成果，避免依赖固定模板批量生产作品。

此次平台集中处置超过2万部短剧，也引发外界对审核机制的关注：这些作品最初为何能通过审核并上线？平台是否应进一步加强事前把关？与此同时，AI短剧涉及的真人肖像、声音及美术素材授权问题，也将成为行业发展必须面对的课题。