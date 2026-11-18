（综合讯）中国女星虞书欣才因为“围裙照”引争议，近日又因一起名誉权诉讼引发关注。一名自称14岁的网民发文称，虽然自己才是当年转发争议帖文的人，却因此牵连家人，并喊话虞书欣“只求放过我的家人”。对此，虞书欣工作室17日发表声明，澄清本案被告不包括未成年人，并称涉案账号曾发布多则不实内容。

这名网民16日发文称，2025年初，自己尚未满13岁时，曾转发一则要求彻查虞书欣相关争议的贴文。没想到，家人于2025年底收到名誉权诉讼传票，被列为被告的是75岁、截肢且生活无法自理的爷爷，以及独自照料51岁患癌母亲的父亲。

她说，自己长期承受网络舆论压力，但当时实际操作账号的人是自己，愿意为相关行为负责，只希望不要再牵连家人，并向虞书欣喊话：“我只是想让我的家人好好活着。”

针对相关说法，虞书欣工作室17日发布声明，强调本案被告并不包括未成年人。工作室解释，涉案微博账号与绑定手机号码的实名登记人并非同一人，因此依法提起诉讼。对于这名网民自称是账号实际使用者的说法，工作室提到，法官曾询问是否追加其父亲为共同被告，但父亲当庭称不追加。

工作室同时否认“仅因一次转发便提告”的说法，称涉案账号曾发布多篇涉及“疫情逃逸”、“偷拿工作人员相机”、“吃人血馒头”等内容的贴文。工作室说，上述指控均属不实信息，相关内容累计浏览量超过3.5万人次，已严重损害虞书欣的名誉。

对于案件为何进入庭审，工作室称，虞书欣并未拒绝沟通。对方提出调解请求后，考虑到其家庭情况，虞书欣已同意调解。但被告方更换律师后，双方迟迟未能建立有效联系，最终由法院依法安排庭审。

工作室最后强调，保护未成年人与依法维护自身权益并不冲突。目前案件仍在司法程序中，呼吁外界保持理性，不要对相关当事人及家属进行网络攻击或人肉搜索，一切交由司法机关公正裁决。