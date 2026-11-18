（东京讯）36岁的日本前杂志模特川端佳奈子7月在东京住所内身亡，终年36岁。东京警视厅经过约4个月的调查，于11月16日逮捕其同居男友北原诚，指控他涉嫌在住所内多次殴打川端，致其因失血性休克死亡。

据日媒报道，一名熟识川端佳奈子的男性友人透露，她生前患有重度肝硬化，甚至曾被告知“时日无多”。由于病情影响工作，她曾向亲友倾诉无力支付房租的困境。

雪上加霜的是，北原诚在命案发生前约一个月，因涉嫌东京东上野一起约4.23亿日元（约342万新元）的现金盗窃案，被警视厅逮捕。警方搜查两人住所时，扣押了2600万日元（约21万新元）现金，川端个人持有的50万日元（约4050新元）也被一并带走，两人的生活随即陷入困顿。

友人转述，住所遭搜查后，家里只剩下约2000日元（约16新元）。为维持生计，川端重新开直播，但直播两小时仅能赚取约5000日元（约40新元）。友人形容，她当时情绪低落，甚至有些自暴自弃，与社媒上光鲜亮丽的形象形成鲜明反差，她与男友也因此频繁争吵。

报道还称，北原诚于6月获暂不作出处分后释放，此次被捕时，警方登记其“住址、职业不详”。据称，他与黑帮人士有所往来，但出生地、学历等背景信息仍不明确。

男友疑已婚还对女方施暴

北原诚获释约三周后，7月13日凌晨，警方接到他拨打的119报警电话，赶往两人在池袋同居的公寓时，发现川端已经死亡。

据报道，北原诚起初否认施暴，但在11月17日的最新供述中改口，承认曾用手掌拍打川端头部附近，并用脚踹她。他声称，此举是为了让饮酒后情绪失控的川端冷静下来，但否认有杀人意图。此外，川端今年5月曾因肋骨骨折就医，并向熟人透露自己遭到男友施暴，令外界关注她生前是否长期遭受暴力对待。

川端此前曾在社媒上宣布婚讯，但据报道，两人并非法律上的夫妻，北原诚当时仍与他人存在婚姻关系。

在7月8日公开的一段视频中，北原诚被问及七夕愿望时，曾对川端说：“希望你能健健康康的。”然而，两天后，两人便因争吵惊动警方，几日后传出川端身亡的消息。目前，警方正持续比对北原诚的供述与死者伤势，调查案件经过，并厘清两人的财务状况与命案是否有关。

川端佳奈子曾为日本杂志《egg》担任模特7年9个月，成为当时该杂志任职时间最长的模特。据演艺圈人士回忆，她凭借自创的辣妹流行语“agepoyo”（意指心情高涨）一举走红，2011年加入组合GAL♡TEN。同年，她还将自己的恋爱经历写入歌词，参与歌手CHiE歌曲“My Sunshine”的作词。