魔鬼的计谋：死亡重启

The Devil’s Plan: Dead Again

可在Netflix观看

韩国烧脑综艺越玩越大，《魔鬼的计谋》第三季集结各大脑力生存综艺的传奇高手，连五冠大魔王张东民也首度加入战局。16名玩家来头不小，既有前两季冠军，也有其他脑力竞技节目的顶尖高手。冠军碰冠军，高手斗高手，光看名单就让老粉热血沸腾。

本季幕后推手依旧是郑钟然PD。他曾打造“The Genius” 《社会游戏》《大逃出》和《女高推理班》等人气脑综，这回却打破过去偏爱新面孔的选角原则，把烧脑综艺办成全明星赛。

阵容确实豪华，但看完首五集，我反而有个疑问：高手越多，节目就一定越精彩吗？

五冠大魔王谁敢惹

张东民以过人脑力与心理战术，加上善于识人，成为其他玩家的头号劲敌。（Netflix提供）

这一季最大看点，当然是有“God东民”之称的张东民。

这位谐星出身的47岁大叔，早已在生存类综艺界封神，堪称终极Boss。他曾两度称霸“The Genius”，之后在《社会游戏2》《血之游戏3》和《押注事实》继续夺冠，创下五战五胜纪录。

别看他平时搞笑，玩起游戏简直像换了个人。记忆力惊人，擅长心理战，更厉害的是懂得看人。他清楚什么时候该结盟，什么时候该出手，还能把各怀鬼胎的玩家组织成一支听他指挥的队伍。

吴炫旻（图）再度与张东民联手，重组昔日“张吴联盟”，备受期待。（Netflix提供）

这次他又找回昔日“The Genius”的黄金拍档吴炫旻。当年两人在节目中合作无间，号称“张吴联盟”，如今再度联手，其他玩家自然如临大敌。心机男郑元泳早早盯上他们，一心想拆散这对最强组合。

问题是，张东民实在太强大，其他高手都容易沦为配角。如果最后又是他带领盟友一路杀进决赛，说好的神仙打架，恐怕要变成大魔王的独秀了。

高手也失手

本季有“The Genius”初代冠军洪榛浩加盟，颇有看头。（Netflix提供）

除了张东民，本季还有“The Genius”初代冠军洪榛浩，以及《魔鬼的计谋》前两季冠军河锡辰和郑泫揆，上演罕见的四冠同台。

原本最期待有“脑性男”之称的首季冠军河锡辰再展身手。第一季他凭着冷静判断和漂亮逆袭圈粉无数，可惜这回运气欠佳，还没来得及全面发挥就先踢到铁板。洪榛浩也未能打出昔日风采。

第二季冠军郑泫揆本季收敛锋芒，低调表现更讨喜。（Netflix提供）

至于第二季冠军郑泫揆，当时因挑衅对手，加上盟友不惜牺牲自己保送他夺冠，引发观众反弹，甚至被吐槽把烧脑竞技玩成了狗血剧。这回他倒是收起嚣张气焰，低调讨喜了不少，让人刮目相看。

曾参加《女高推理班》的人气主持Jaejae，本季加入《魔鬼的计谋》，挑战脑力生存战。（Netflix提供）

意外的是，原以为只是来增加明星效应的艺人，表现反而不俗。歌手John Park曾夺下《时光旅店》冠军，人气主持Jaejae参加过《女高推理班》，Super Junior神童更是《大逃出》的老班底，经常独自探索环境寻找线索，颇有密室逃脱老手的架势。

游戏升级人心难测

这一季最大改革，是玩家即使输光皮斯（筹码），也不会自动被淘汰，生死改由比赛结果决定。监狱区与生活区的流动也更自由，让玩家有更多机会正面交锋。

新规则减少了前两季某些拖泥带水的安排，但游戏未必场场精彩。部分规则复杂得让人头昏，轮盘游戏又掺杂太多运气成分。明明号称最强脑力大战，有时却像在看高手集体赌运气。

最让我揪心的是，神童遭到郑元泳设计陷害。看来脑筋转得快，看人却未必准。

神童对他毫无戒心，没想到对方竟一步步利用这份信任，把他送进淘汰危机。看着神童发现真相后震惊失落的模样，真的有被虐到。

想想他的Super Junior队友圭贤，第二季为了保护盟友郑泫揆不惜牺牲自己，结果惨遭淘汰。如今神童也栽在信任的人手里，看来这两位队友都太重感情，不太适合玩魔鬼的游戏。

当然，生存游戏里欺骗与背叛固然是常态，但赢的方法有千万种。偏偏挑最信任自己的人背刺，虽在规则之内，却让人看得拳头都硬了。

Yurisa凭鲜明个性抢镜，是本季少数有存在感的女性玩家。（Netflix提供）

女性玩家的存在感也偏弱。16名参赛者只有四名女性，除了曾参加《血之游戏》的Yurisa凭着鲜明个性抢镜，其余女玩家暂时没有太多发挥空间。

《魔鬼的计谋》这次请来一群最会玩游戏的人，脑力水平确实提高了，戏剧张力却未必同步升级。高手太懂得计算风险，反而少了几分失控的乐趣。

毕竟生存综艺最过瘾的，除了看聪明人如何赢，更是看他们如何出错翻车，甚至被自己最信任的人反将一军。

《魔鬼的计谋》遇上“God东民”，这场神魔大战才刚开始。五冠大魔王已经就位，接下来谁有本事让他Game Over？这才是我最想看的好戏。