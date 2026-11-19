（香港讯）张曦雯与吴卓羲因合作《璀璨之城》传出绯闻，感情发展备受关注。她11月18日出席香港TVB电视台庆拜神仪式时，被问及吴卓羲是否已展开追求攻势，她甜笑大方承认：“有啊！”

据香港媒体报道，张曦雯与罗子溢近日为台庆演出做准备，她将与视帝罗嘉良合作开场大型歌舞表演，十分期待再次与前辈同台。被问及罗嘉良有没有评价吴卓羲是否值得信赖，她笑称对方没给什么特别意见。

随着年底“万千星辉颁奖典礼”临近，凭《璀璨之城》人气急升的张曦雯，也被视为今年视后热门人选之一。被询及是否期待与吴卓羲一起获奖，她俏皮回应：“可以啊！拿最佳衣着奖！”还不忘开玩笑抱怨：“去年有什么理由拿不到？”

她坦言视后竞争激烈，自己向来以平常心面对奖项，认为剧集今年话题不断，收视亮眼，已是很大的收获。

至于吴卓羲会如何为她拉票，她自信笑说：“他那一票应该会投给我。”这是否代表她就是吴卓羲心目中的最佳女主角？她笑着默认说：“可以啊！”被问到今年会否因为吴卓羲而收敛性感尺度，她强调只要觉得衣服漂亮就会穿，虽然不介意让对方先过目，但不会因为别人的意见而改变决定。

张曦雯早前透露父母去探班时已见过吴卓羲，被问及双方如今是否更加熟络，她笑指没有什么进展，但父母会到台庆现场支持自己，届时或有机会碰面。

同场的罗子溢则透露，他与林盛斌主演的新剧《警是个大佬》将于下月播出，有望赶上明年初的颁奖礼，与主演《玫瑰战争》的太太杨茜尧分别角逐视帝、视后。他笑言，若夫妻能够同时得奖，当然是美好的画面，但最重要的仍是做好演员本分。

谈到颁奖礼服装，罗子溢搞笑地说，自己反而鼓励太太不要穿得太保守：“明明身材这么好，为什么不让大家看看？”