（台北讯）演过台湾《花系列》电视剧的60岁女星涂善妮淡出演艺圈多年，相隔两年半突然在社媒上发千字长文，指控：“大鹏华城里长和管委会部分成员合力把我家周围，也是社区后大门口变成恶臭、肮脏、噪音不断的垃圾处理场。”

涂善妮透露，这些问题已困扰她长达一整年，多次反映和抗争都无效，“还因此遭到管委会几个主要成员借机打压甚至公开场合的言语威胁，忍无可忍之下只好公之于众，主要是借由自己的管道让居民知道社区内各种不合理、不合法规的失序事件。”

她居住的大鹏华城是号称五星级、拥有1200多户的大型社区，原本应该维持整洁的其中一个大门口，竟被集中放置了厨余桶、废弃家具、资源回收站及旧衣回收箱，全都“直接堵在大门口”。里长与管委会互踢皮球，都拒绝改善此问题，让她气喊：“所以这个局面是两方合力造成的无疑，都在推卸责任。”

厨余没有妥善处理、清理，形同在喂养蟑螂、老鼠，让涂善妮惊恐直呼：“若疫情爆发实在堪忧。”堆放的回收旧家具更是经常直接堵住半个大门，“若有火警，后门云梯车可能会被挡住进不来社区。”她称，自己更是经常凌晨2、3点被住户丢家具的声音惊醒。

涂善妮在社媒脸书贴出社区的脏乱状况。（取自涂善妮脸书）

经过抗争，旧衣回收箱好不容易换了地方，让后门清净一些，却立刻有人占据那块地方设为资收站，但社区原本就有运作20年的资收站，让涂善妮直呼：“我原先完全不理解，为什么放着现成的资收站空着不用，非要在社区巷道和大门口另设回收点，每天一堆回收物摊在路上七八个小时，社区里就没有真正清爽过。”

她后来发现，是有人想掌握资源回收的回馈，她直言：“我从没找到里办公室公开有关的账目，我也没兴趣查账，只是无法接受为掌握资源把我原先堪称鸟语花香清爽宁静的家园弄得如此不堪。”

涂善妮凭借电视剧《还君明珠》走红，是台湾1990年代当红戏剧女神，但后来因心脏疾病开刀及甲状腺机能亢进状况而淡出演艺圈，旅居加拿大。2000年回台后，她曾陆续参演偶像剧，但上一次演出戏剧作品已是七年前。

她32岁时与编剧李昌民闪婚，但一年后就离婚。她后来在节目中提及，与对方本来就只是“试婚”，不合适就离了，她也因此了解自己不适合婚姻，因为自己还有太多理想要完成，没办法接受乖乖待在家当贤妻的生活。