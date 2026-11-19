（台北讯）曾之乔与前飞轮海成员辰亦儒于2020年结婚后，去年2月诞下一子，不过两人却屡传婚变。11月17日是曾之乔38岁生日，她出席新书《记得浪漫》的宣传活动时，澄清外界对她过着“伪单亲”生活的猜测，亲揭两人结婚多年后的真实互动。

辰亦儒近年来将演艺重心放在中国大陆，曾之乔则在台湾专心育儿。由于夫妻长期分隔两地，曾之乔先前被狗仔拍到独自带小孩，被冠上“伪单亲”标签。对此，她笑说：“狗仔才拍我两天啊！”她说被拍到的那两天刚好是自己的“Me Time”，但对于“伪单亲”的字眼，她不会感到不舒服。

但她强调，辰亦儒是很重视家人的老公，有空就飞回台湾，“我们很习惯（远距离），他不是突然变成这样，但他对家人蛮上心的，不管多短的天数也能飞回来，例如三天也回来，年轻时甚至两天一夜也回来。他很重视家人。”

经历低潮期时，曾之乔也会跟老公倾吐心声。虽然对方不是“心灵挂”的人，但也会安慰她“可以再放松一点”。辰亦儒比她大八岁，有时候会以长辈的方式疼爱她。她也分享，他曾想送一枚价值六七位数新台币的钻戒，但自己并不是喜欢收礼的人，坦言已心领了对方的心意。

至于对小孩的教育方式，曾之乔指辰亦儒较为谨慎，自己则是“希望孩子多探索”那一派。被问及有没有计划生二胎，她说自己算是高龄产妇，感到身体累了，目前没有考虑。