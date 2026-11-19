（香港讯）76岁香港资深艺人陈百祥日前受访时语出惊人，猛烈抨击香港电视市场严重萎缩，直言：“根本没有电视台请得起一线明星。”当被媒体追问老东家TVB能否动用人情牌请他出山时，他更当场冷笑豪言：“TVB现在怎么请得起我？别开玩笑了！TVB现在只是家小公司而已！”

“小公司论”一出，随即惹来网民围攻，炮轰他忘恩负义、过河拆桥。不少人狠批他当年全靠TVB力捧才得以走红，更让他凭一曲《我至叻》一路唱进红馆开演唱会，甚至转战电影圈，如今他却摆出高人一等的姿态。

网民纷纷在社交平台讽刺他：“如果当初没有TVB，现在谁认识你？”、“现在你像网红多过明星，还要整天拍视频消费TVB”、“要不是TVB，凭你能开红馆？”、“有没有想过不是TVB请不起你，是人家不想请你”等，更质疑他的主持才华只有TVB才懂得采用。

面对陈百祥毫不留情的贬损言论，身为TVB“镇台之宝”的阿姐汪明荃日前受访时强调，TVB对全中国大陆而言是一间非常有分量的公司，在香港更是极具代表性的电视台。对于陈百祥指如今没有新星、电视业是夕阳产业，汪明荃直言TVB一直不遗余力地支持和培育新人，但“成为偶像是需要时间的，并不容易”。

至于会否叫这位老友闭嘴别再乱讲，汪明荃则坦言这是陈百祥一贯的个人风格。她更一针见血地反问：“会有多少人相信他？”