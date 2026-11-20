（香港讯）TVB（无线）庆祝59周年，逾200名艺人齐聚11月19日晚上举行的《万千星辉贺台庆》。压轴表演嘉宾许志安在“安心事件”七年后与黄心颖的旧爱马国明同场成焦点。

马国明在红毯上受访时说，不介意与许志安同台，还说见面会打招呼。网民替他尴尬，呼吁他避席，但马国明称：“已经是这么多年前的事（了），大家一起庆祝无线生日，不会尴尬。”

许志安演出前受访，一样强调跟马国明再见面不尴尬，“事情已经过那么久，我也不想谈太多，一切顺其自然。”对于网民关注两人同台，他淡然回应：“痛过、错过、沉淀过，努力做好眼前的工作已足够。”

不过，许志安演唱时，不见马国明的踪影。港媒报道，马国明从台庆秀开场时就一直坐在舞台侧面，但参加完陈展鹏主持的游戏环节后就没有回到座位，所以许志安表演期间下台走入观众席时，避开了与马国明同场的尴尬场面。

63岁罗嘉良曾拍过TVB的经典剧集，包括《难兄难弟》《天地豪情》和《流金岁月》。（互联网）

罗嘉良右脚麻痹

曾是TVB一哥的罗嘉良隔23年重返台庆，带领逾170名艺人打头阵，送上《奇哥》和《难兄难弟》的歌舞表演，演出跨越录影棚和停车场，气氛热烈。

罗嘉良在演出后受访时透露近期脚部不适，虽然已经检查腰椎和做针灸，但未找到原因。他说：“右脚脚底麻痹，做很多检查，没有查到麻痹原因，会再接受检查和针灸治疗。”