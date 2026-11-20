（首尔讯）韩国男星姜至奂（Kang Ji-hwan）2019年因涉嫌性侵和猥亵两名女性工作人员而被判有罪，演艺事业因此全面停摆。事隔约七年，沉寂多时的他近日透过TikTok开直播“现身”，引发韩网讨论。

画面中的姜至奂头发显得凌乱，脸上可见胡茬，一边开直播与粉丝聊天，一边编织粉红色毛线。据韩国媒体报道，这场直播有超过700多人观看，姜至奂对着镜头说“好想你们”。一些粉丝留言：“你的样子还是和以前一样。”

姜至奂在2019年7月被控在京畿道广州市的住处，对两名参与电视剧制作的女性工作人员做出性侵及猥亵行为，遭到逮捕并起诉。他最终被判处有期徒刑两年六个月、缓刑三年。他的演艺工作几乎全面中断。

事发时，他正在主演电视剧《朝鲜生存记》，因为案件而退出剧组，导致拍摄及制作安排受到影响。他因此面临制作公司的高额民事赔偿诉讼。法院最后判决姜至奂与当时所属的经纪公司Jellyfish娱乐，须赔偿约53亿韩元（约510万新元）。

Jellyfish娱乐也向姜至奂提出损害赔偿诉讼。姜至奂在一审判决中胜诉，但2024年二审改判，他必须向前公司支付34亿8300万韩元（约340万新元）。