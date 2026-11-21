（香港讯）香港名媛蔡天凤在2023年遭杀害、肢解的案件持续审理，网红潘巧贤涉嫌协助她的前夫邝港智潜逃，被裁定串谋妨害司法公正罪罪成，被判囚六个月。

她被定罪和判刑后提出上诉。代表她的大律师陈词，指她先被朋友“Ivy”误导，以为邝港智是正经生意人非通缉犯，又指她所涉程度较轻，刑罚应下调。法官下判辞，驳回潘巧贤的两项上诉，她获准保释等候上诉，但须即时服刑六个月。

入狱前夕庆祝生日吃大闸蟹

潘巧贤被控一项串谋妨害司法公正罪，指她于2023年2月24至25日，预期男子邝港智或须接受调查，仍与女子“Ivy”串谋，意图作出妨碍司法公正倾向的作为，即协助邝港智紧急及秘密地经非官方合法途径离开香港。

虽然官司缠身，但潘巧贤的社媒近来仍不时发布跟朋友吃喝玩乐的照片，甚至庆祝生日。她还发文：“希望天有眼，人在做天在看，期待。”到了入狱前的“最后自由时光”，她更于凌晨时分在社媒分享吃大闸蟹的照片。

蔡天凤案件11月18日再有最新进展，69岁被告蔡天凤前家翁邝球，当天在香港高等法院出庭自辩，谈到案发当天接获长子邝港杰来电的情况时，一度情绪激动落泪。他在庭上承认，蔡天凤死后的遗体是由自己负责肢解，但坚称从来没有计划杀害她，也强调两名儿子与肢解遗体一事无关。

邝球还原2023年2月21日案发当天的经过。当天上午11时多，他先开车前往香港龙尾村，随后又驾车到大美督，将车停妥后便在当地运动。直到下午约3时，才突然接获邝港杰打来的电话。邝球回忆，对方在电话中告诉他发生了非常严重的事情，并提到蔡天凤似乎已经失去意识，另一名儿子也就是蔡天凤的前夫邝港智当时则正在哭泣。

三被告只承认妨碍合法埋葬遗体罪

谈及这通电话时，邝球在证人席上突然落泪，让庭审一度停顿。法官见状询问他是否需要休息，但邝球说不必暂停，随后继续作供。当庭审进一步谈到蔡天凤遇害后，遗体遭人切割的部分，邝球在律师询问下，承认相关行为由自己负责。

尽管承认自己负责肢解蔡天凤遗体，邝球仍在庭上强调，他从来没有计划杀害蔡天凤，也否认其他人曾经预先安排杀人。

回顾案件，蔡天凤于2023年2月遇害，32岁的前夫邝港智、35岁的前大伯邝港杰及前家翁邝球，遭控于2023年2月21日在香港杀害蔡天凤，并于同月21日至23日期间妨碍其遗体获得合法埋葬。

目前三名被告都否认谋杀罪，但已承认妨碍合法埋葬遗体罪。至于邝球此次庭上声称独自负责肢解遗体，以及两名儿子并未参与的说法，仍属他的自辩内容，相关刑事责任尚待法庭依证据判断。