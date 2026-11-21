（综合讯）香港TVB电视台11月19日举行年度盛事《万千星辉贺台庆》，一众艺人盛装出席红毯环节，当中79岁“阿姐”汪明荃以一身极具视觉冲击力的全红造型亮相，成为全场焦点。

她的服装设计相当独特且风格强烈——一条鲜红色的长身连衣裙，配以同款设计的短披肩及头饰，整套服装的表面布满密集的水滴状图案，加上她双手佩戴的鲜红色长皮手套，整体造型从头红到脚。这身布满规律图案的鲜红打扮，在视觉上犹如一颗草莓，独特的前卫设计引起网民热烈讨论。

接晚宴秀自降身价？

不少人认为这种浮夸且鲜艳的设计极难驾驭，一般人穿着容易显得突兀，然而网民普遍对汪明荃给予高度评价，认为凭借她多年来累积的强大气场与自信，才能完美撑起这套破格的“草莓装”时尚感。

汪明荃（持麦克风者）在中国广东省佛山市一家酒店宴会厅举行音乐会。（取自汪明荃IG）

汪明荃在出席台庆之前，北上中国大陆广东省佛山市举行音乐会，也引起不少讨论。她这次的场地并非惯常的体育馆，而是在酒店宴会厅以“晚宴秀”形式进行。

从网上流出的视频片段可见，现场摆放了数十张铺上红色椅套的圆桌，全场座无虚席，气氛相当热闹。

边看边吃每位观众116新元

晚宴秀菜单。（互联网）

据报道，这次晚宴秀以十人一席计算，收费由人民币6288元至6988元（约1200新元至1350新元）不等，即平均每位只须付约600多元人民币（约116新元），便能一边品尝脆皮大金猪、清蒸东星斑及陈皮蒸鲍鱼等12道丰富佳肴，一边欣赏阿姐的现场演出。主办方更顾及独自前来捧场的歌迷，贴心安排“拼桌”服务，性价比极高。

网民赞体贴年长粉丝

虽然舞台规模不及体育馆，但汪明荃的专业态度丝毫没有打折。当晚她连换多套华丽服装亮相，一出场便赢得全场如雷掌声。她演唱时更主动走下台穿梭于席间，与正在用餐的观众握手及自拍。

汪明荃演唱时走下台穿梭于席间，观众纷纷近距离拍照。（取自汪明荃IG）

有少数网民质疑汪明荃到酒楼登台是为了赚钱，甚至“自降身价”，但随即不少网民纷纷留言为她平反，指以她与丈夫罗家英在圈中的江湖地位及丰厚身家，接演出全因热爱表演及珍惜与歌迷相聚的机会。有网民更大赞晚宴形式其实非常体贴年长粉丝：“舒舒服服坐着吃饭近距离看阿姐，这才是顶级享受！”