（香港讯）热门新闻人物黄仁勋和美国总统Donald Trump（特朗普）都出现在粤剧里？真的假的？

香港堪舆学家及粤剧编剧李居明大师撰写的时事粤剧《特朗普6.0》最近公演，剧中出现黄仁勋和Trump，引起不少讨论。

去年，李居明原著的《粤剧特朗普》在戏院圆满完成演出，李居明紧贴时事，将Trump于竞选期间遇刺这件轰动世界的事件，特意写入剧本中，并首度搬上香港粤剧舞台，同台出现的还有香港特首李家超和三名局长，场面热闹哄动，成为当时最受瞩目、最多话题，又最受中外传媒争相报道的粤剧。

Trump遇刺轰动全球，李居明以此一事件来龙去脉创作，用粤剧特有方式和手法表达出来，大受欢迎，反应热烈，三天四场场场爆满，一票难求。因剧情结合目前国际形势和香港发展，既有美国总统又有香港特首，观众看得开心又过瘾，感觉特别又新颖，粤剧地位似乎也提升了，还成为国际舆论焦点话题。

香港堪舆学家及粤剧编剧李居明大师（右一）撰写的时事粤剧，不但有热门新闻人物，还有机械人。（互联网）

李居明以嘻笑怒骂风格，既现实又夸张地塑造Trump，令观众捧腹大笑之余，更对中美之间长达数十年的交锋有更深入透彻的了解。很多第一次入场观看粤剧的年轻观众也拍案叫绝。

李居明大胆创造Trump有一个孪生兄弟，将两个因成长背景迥异而截然不同的两兄弟，交替出场制造矛盾冲突效果，尤其是剧中展出了Trump两度遇刺的场面，孪生兄弟引发起美国总统真假疑云，笑料爆灯。

这部粤剧被封神剧后，一再加演，到了《特朗普6.0》，李居明说这次的其中一个新点子，是引入两个机械人。此外，剧本为紧贴时事，配合近期黄仁勋的话题，李居明临时加入相关对白，并预告明年贺岁档的7.0版本将安排黄仁勋角色正式开腔唱粤曲。