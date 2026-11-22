（综合讯）45岁港星余文乐曾透露自己在2017年患上恐慌症，因此减少幕前工作。他近日登上湖南卫视访谈节目《背后2》时，坦言过去承受巨大压力，身体逐渐出现难以控制的反应，严重到影响正常出行，甚至连开车、搭飞机都成了难题。

余文乐曾透露自己罹患恐慌症，是由长期压力累积以及早年处于高压状态所致。恐慌症发作前并无征兆，一旦发作，手抖、冒汗、喘不过气等症状便会陆续出现，最后会让人产生想逃离的冲动。他曾在飞往法国的航班上突然发作，呼吸困难，最后要求下机。

虽然近年看到余文乐渐渐重返幕前，但他在节目中坦言就算参与《披荆斩棘2026》，他也会害怕人群，“比如我走进化妆间，有几十个人，我会很想掉头就走。我会手抖、会出冷汗、会呼吸不了，会很想离开。”

在车上受访的余文乐，以开车为例子，“我会开到突然之间就无法呼吸，我很害怕，我要换车道在一边停下来。”说完，他露出无奈的浅笑。

主持人问他是否不能再开车，他回答：“我坐不了飞机，我开不了车。”他透露自己即便是坐后座当乘客，也会放大很多平常人不在乎的事。而他之所以愿意把自身经历说出来，是希望让更多人正视恐慌症。