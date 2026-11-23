（台北讯）79岁台湾资深影星胡锦的83岁丈夫顾安生11月3日病逝，22日举行告别式。胡锦一早现身灵堂打点，她连日来为亡夫后事奔波，双眼红肿且嗓音沙哑，送别挚爱时更数度崩溃落泪，场面令人动容。

胡锦与曾是台视当家主播的顾安生结婚46年。她在灵堂受访时说：“他人缘很好，感谢这么多人给我这么多支持跟爱护，我一定会好好坚持下去。”

她透露，丈夫离世后，自己在梦里见过一个模糊的画面：“他好像要跳舞……”

胡锦日前在脸书发千字文悼念亡夫，字里行间无不流露对挚爱的思念：“安生，我想写几句话给你，可是我的手很抖。便条纸又用完了，其他的放在哪里呀？因为家里的东西……都是你放的，我怎么找不到，我现在才知道，连（找）一张便条纸都需要你……那我以后怎么办呢……”

一直心系妻女

发文还提到，顾安生早已通过书信交代女儿要照顾母亲。信里写道：“你要好好照顾妈妈，她对钱没有观念，你要安排好哪一本存折是扣水电费，哪一本存折是家用的，都写清楚，让她好好过生活。”

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顾安生也在八年前就安排好自己的后事。胡锦写道：“你言明不摆设灵堂，当时业务员问为什么，你说：‘我怕我老婆和女儿太累！’”

得知向来体贴的丈夫由始至终都为别人着想，加上关心与慰问的人太多，胡锦与女儿最后决定违背他的遗愿，设灵堂追思他。

顾安生是台视前主播。（互联网）

携手跨过生死关头

两人的婚姻在1970年代曾轰动港台两地。出身将门之后的顾安生，是前国防部长顾祝同的侄子，当年贵为台视当家男主播，形象正派专业；胡锦则是邵氏炙手可热的风月片女星，凭《金瓶双艳》中“潘金莲”一角深入人心。在风气保守的年代，这段“主播爱上艳星”的恋情遭到诸多反对。但顾安生为爱坚持，1980年迎娶胡锦，二人用近半世纪的相守打破世俗偏见。

夫妻俩携手走过46年，曾多次共同跨过生死关头。顾安生早年曾因脑炎进行开颅手术，术后一度丧失语言能力，胡锦当时忧心忡忡，一星期内暴瘦10公斤。她每天坚持陪丈夫逐字朗读报纸复健，最终助他重拾昔日口条。胡锦1999年及2016年两度确诊乳癌，曾因担心自己“只剩三年寿命”而不欲拖累对方，多次忍痛提出离婚劝丈夫另觅伴侣，但顾安生始终不离不弃，悉心照料并陪她走过抗癌路。

胡锦最后写道：“安生，我可不可以不要那么快地走出去？可不可以让我再多爱你一些日子？多留一点想念？”