（首尔讯）韩国36岁演员高庚杓（Ko Kyung-pyo）因为酒驾风波而全面暂停演艺活动。不料事隔八天，他入围YouTube综艺《借口Go》第四届颁奖礼“新锐人气明星奖”。消息曝光后引发大批网民不满，制作单位紧急撤下他的名字并公开致歉。

高庚杓11月14日因酒后驾车而撞上一辆清洁车，造成一名清洁人员受伤。经检测后发现，他体内的血液酒精浓度已远超法规限制。他事后公开道歉，承认行为不负责任，并停止所有预定的演艺活动，配合警方调查。

《借口Go》制作团队22日透过YouTube频道公布第四届颁奖礼入围名单，高庚杓因参与10月10日公开的《推理游戏是借口Go》所以有份入围。不过，网民质疑制作单位的审查标准，批评高庚杓的酒驾争议尚未平息，却将他列为人气奖候选人并不恰当。

韩媒报道，《借口Go》制作团队随即在投票公告留言区发表声明，承认准备投票贴文时未能充分审查相关内容，并已在确认问题后，将高庚杓从人气明星奖候选名单中移除。制作队也道歉：“对于此次事件造成大家的忧虑，我们深感抱歉，未来在进行颁奖典礼相关事务时，将会更加谨慎。”

酒驾事件已迅速冲击他的演艺工作。据报道，他参与的MBC《玩什么好呢？》、tvN《第六感：B面》等节目陆续调整或删减相关画面，其他已拍摄但尚未公开的节目也面临重新剪辑的压力。