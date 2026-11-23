第63届金马奖颁奖礼已于11月22日圆满落幕，新加坡电影《沧海琴声》勇夺最佳动画片和最佳改编剧本，《我们不是陌生人》获颁最佳原创电影音乐，两部电影共抱回三奖，交出漂亮的成绩单。

台湾电影《双囍》和《功夫》分别角逐九项和八项奖，最终各夺三奖，是当晚的大赢家。阮经天主演的《狂忘警探》以11项提名成为本届入围最多的影片，最后夺得最佳美术设计和最佳音效两奖。《女孩》获10项提名，仅舒淇拿下最佳新导演，同时让首度征战金马奖的本地导演洪玉桔空手而归。

各地电影人齐聚金马奖，台上见证电影人的高光时刻，台下充满数不尽的搞笑与温馨时刻。

曾杨威国际的李安（左）和奉俊昊一起颁发最佳新导演和最佳导演两项奖。（台北金马执行委员会提供）

舒淇眼泪缩回去

舒淇获颁最佳新导演奖，在台上激动落泪。她揭秘：“我本来可以哭得更惨的，但是因为那边有个大字幕写倒数计时90……50……40……10秒，突然眼泪就收回去了！”

奖项由李安和奉俊昊（Bong Joon-ho）两位国际名导颁发，令她兴奋，她说那一刻感觉自己像是“发亮的金子”，觉得超爽。

《女孩》改编自舒淇的童年经历，电影让她多次获奖。她拿剧情幽自己一默说：“希望我爸爸可以继续喝酒，然后天天跟我妈妈打架！”

刘冠廷得奖忘记谢老婆，在后台连忙致电爱妻。（郑一鸣摄）

影帝刘冠廷忙追星

刘冠廷凭借《双囍》演出在金马奖称帝，在台下化身追星一族，替侄女向韩国女团i-dle成员舒华，以及阮经天、9m88、余香凝和林柏宏索取亲笔签名。

他得奖致谢时忘记感谢老婆孙可芳，在后台媒体区当众致电老婆放闪说“我爱你”。

回想2025年工作不多，儿子又刚出生，刘冠廷一度考虑放弃演戏，回台湾屏东老家继承家业卖豆花。

田启文虽然无缘奖项，却仍展现幽默个性。（台北金马执行委员会提供）

田启文另类如愿

《双囍》演员田启文与最佳男配角擦肩而过，但他为得奖、同样来自香港的男团MIRROR成员江𤒹生（AK）感到开心。台上宣布江𤒹生得奖后，田启文第一时间上前给予拥抱，江𤒹生在他耳边说“谢谢你田哥”，让田启文费解，笑问：“我不知道他谢我什么？是谢我输给他吗？”

他透露早前在香港已说过，如果自己没得奖，他希望是江𤒹生得，没想到真的如愿，但也因此没得去迪士尼乐园。原来，他的老婆本来说好如果他得奖就带他去迪士尼乐园，如今落败不知道能去哪里。

袁澧林第二次角逐金马奖最佳女主角，第一次获奖。（郑一鸣摄）

影后袁澧林大阵仗

也是来自香港的袁澧林以《第四幕》夺下金马女主角，在台上感谢老板古天乐劳师动众，派出所有经纪人陪着她到台湾，当中包括古天乐自己的经纪人。

翁倩玉说在母亲临终病房为她唱歌，令人动容。（郑一鸣摄）

翁倩玉病房开唱

翁倩玉相隔54年再夺金马奖，以《阳光女子合唱团》拿下最佳女配角奖。她说接拍这部电影让她重新审视与母亲的关系。

母亲2025年11月离世前，翁倩玉曾带着卡拉OK伴奏带，到加护病房为她开一场演唱会。翁倩玉说，妈妈的耳朵听得见，眼睛、表情就像认真地在欣赏她的演唱，最后说了一句“好”，让翁倩玉非常感动：“这是我最大的孝顺。”

日本男神福士苍汰以颁奖人身份出席金马奖。（台北金马执行委员会提供）

福士苍汰台上滑倒

台上也有惊吓场面。日本男星福士苍汰和谢盈萱搭档颁发最佳新演员及最佳动作设计两项奖。因为谢盈萱向他讨教，所以身为武术高手的福士苍汰直接在台上大展身手，接连秀出打拳及翻身动作，不料意外脚滑摔倒，吓坏全场。