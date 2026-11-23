（北京讯）蔡琴1985年与导演杨德昌结婚，1995年离婚并传出两人维持了10年的无性婚姻。她近日上中国访谈节目《陈鲁豫·慢谈》时纠正这个被讨论了29年的误解。

针对当年谣传婚前与杨德昌协定无性婚姻，蔡琴反问：“谁会去做这种神经病？”

她说这件事自己隐忍了29年，被大家嘲笑是笨女人，甚至到今天仍被议论。“不信（的话）现在（上网）搜蔡琴，前三名（结果）跳出来：无性生活、无性婚姻。”

蔡琴也进一步透露与杨德昌的婚姻关系。她说两人结婚一定会有很亲密的关系，但是当杨德昌在事业上表现不如自己预期时​​会很生气，而“如果他不顺利，很容易愤怒的情况下，我不会只想到亲密关系，他也无法做到。”

她认为，如果只用亲密关系来评断爱情，那等于人类思想的退化。杨德昌与蔡琴离婚时曾以“十年感情，一片空白”说明这段婚姻，但蔡琴不认可。她在节目上说：“我全部付出，我所能付出的隐忍或者替你着想，都是我的光阴，十年的光阴。”

她透露当年的这段情伤透了父亲的心。在她出嫁前一天，父亲曾握着她的手问：“他拿什么养你？”蔡琴信心满满回复：“我可以养我自己，也可以养我们。”

这段婚姻后来因为有第三者而以离婚收场时，蔡琴说她想到了父亲。