（香港讯）58岁香港资深演员马蹄露近日接受媒体人汪曼玲的YouTube节目《快拍·曼镜头》访问，罕见谈及近年在TVB的工作状况。外界一度以为她已离巢或退休，但她澄清：“我还在TVB呀”，并透露11月获公司颁服务满30年的“长期服务奖”金牌。

不过，马蹄露受访时坦言，自2019年起便未获公司派发任何剧集及工作。她解释TVB的计算秀（show，指演出次数）制度，指出自己目前每年只签六个秀，但因长期未被安排工作，导致出现“倒欠”公司三个半秀的状况，且已持续六年。

马蹄露（左）近日做客汪曼玲的YouTube节目《快拍·曼镜头》。（截图自YouTube节目《快拍·曼镜头》）

面对长期被投闲置散，马蹄露心态豁达，毫无怨言。她坦言对TVB感情深厚，非常珍惜每年回公司吃盆菜宴、与人事部同事畅谈到深夜的时光。对于星途起伏，她看得很开：“（我）明白这个是大趋势，没人能永远长青。你以为人人都是罗兰姐、修哥（胡枫）咩？老实说，现在叫我演主角，体力也未必吃得消。无所谓的，公司给工作我就做。”

马蹄露形容自己对TVB的感情就像每天佩戴的手表一样深厚，“天天戴着会有感情”，但也认为满30年是个适合“停一停”的契机。她解释，所谓的“停”是心态上的转变与释怀，认清并接受公司可能不会再找她拍剧的现实，不再苦苦强求。看透现况后，她决定顺应大趋势，将重心转移到网络直播另寻出路。

爆红却吃不到红利

回顾演艺生涯，马蹄露最经典的代表作莫过于长篇处境剧《真情》中的“May May”一角。

马蹄露（右）在1990年代长篇处境剧《真情》中饰演“May May”一角。左为郑子诚。（互联网）

当年TVB在30周年台庆首届颁奖礼上，为了这个角色破天荒设立了“最厌恶角色演绎奖”。她坦言获奖百感交集，但也自豪至今无人能再获此殊荣，并特别感激当年力排众议、坚持起用她的监制徐遇安。

尽管该角色令马蹄露红遍全港，却未能为她带来对等的财富。她透露，走红时因剧集拍摄档期极度密集，根本无法外出登台赚外快，仅靠薛家燕带她登台过三次；加上当时香港电影市道开始下滑，未能赶上红利期。此外，由于角色形象太讨人厌，当年几乎没有广告商找她代言，“（角色）这么讨人厌，怎么会找我拍广告？”