（香港讯）香港艺人蔡卓妍（阿Sa）星期天（11月22日）迎来44岁生日，经纪人霍汶希在社媒晒出多张庆生合照并送上祝福，曝光了阿Sa在家中低调温馨的庆生画面。不过，霍汶希文中的一句“三喜临门”，却意外引发网民对阿Sa“造人”成功的揣测。

从曝光的照片可见，阿Sa身穿红色短袖上衣，对着郁金香造型的生日蛋糕双手合十许愿。在另一张合照中，除了掌镜自拍的霍汶希与寿星阿Sa外，也见阿Sa的父亲及老公林俊贤。四人围坐在餐桌前微笑合影，阿Sa更比出“V”字手势，心情漂亮。

霍汶希在贴文中感性写道：“今天其实是三喜临门呀！谢谢阿Sa将宝贵的生日正日留给我这个‘老母’（老妈）一起庆祝，留在家里简简单单、舒舒服服过生日最开心。”她表示，一路见证阿Sa在不同人生阶段的成长，看到她被家人和朋友疼爱、过得幸福，比什么都开心，“在我们心目中，你永远都是值得被全世界宠爱的小公主”。阿Sa随后点赞并回复：“谢谢老母！生日悠闲待上一整天好爽。”尽显两人深厚感情。

然而，霍汶希开头的一句“三喜临门”引发了阿Sa怀孕的疑云。不过，有港媒报道，翻看霍汶希的上一则贴文，内容正是恭喜容祖儿“双喜临门”——既宣布启德主场馆演唱会终极加开第六场，刷新该场馆单次开唱最多场次的歌手纪录，同时又第19度跻身叱咤乐坛流行榜“我最喜爱女歌手”五强。因此，外界猜测霍汶希或许只是将容祖儿的两大喜讯加上阿Sa生日，合称为“三喜临门”，但也不排除确实另有喜事尚未公布。

阿Sa的庆生照曝光后，许多网民留言大赞阿Sa保养得宜。不少网民也将焦点放在同框的阿Sa老公身上，赞他外型出众：“她老公好年轻，蛮帅气的小伙子”“真幸福老公那么年轻”，抢去寿星不少风头。