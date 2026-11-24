（洛杉矶讯）71岁好莱坞动作巨星Bruce Willis（布鲁斯威利）罹患上额颞叶失智症后已息影多年。他与前妻Demi Moore（狄美摩亚）的32岁女儿Tallulah Willis（塔露拉威利），近日在社媒分享父女牵手依偎的温馨合照，不料隔天便删除照片并公开致歉。

美国《人物》（People）杂志报道，塔露拉于11月21日在IG分享与父亲的合照。照片中，身穿红毛衣、戴着墨镜的她一手搂着身穿灰色针织外套与粉色上衣的父亲，另一手紧握爸爸的手；父女俩坐在绿意环绕的户外秋千上，画面温馨。

不过，根据美国“Page Six”报道指出，塔露拉于22日突然删照并发文解释，当天她与父亲一起观看歌手Frankie Valli（法兰基维里）的演唱视频，度过了非常美好的时光，便请人拍下这个甜蜜瞬间。

她坦言，当时太沉浸在幸福氛围中，“没有进一步想到，这张照片可能太过私密，不适合公开分享”，并承诺未来会更加谨慎。她也强调，全家人依然深爱着这位心目中的英雄，并指自己可以做得更好。

随后，许多网民留言表示，被删除的父女合照很美，她无需为此道歉。

布鲁斯8月出席女儿婚礼

布鲁斯于2022年3月因失语症宣布息影，家人隔年2月证实他罹患会逐渐影响语言、行为及运动能力的额颞叶型失智症。

塔露拉曾透露父亲的病情稳定，全家人都会配合他的状态陪伴他。威利斯的现任妻子Emma Heming（艾玛海明）5月也透露，为让丈夫拥有安静稳定的环境，家人已安排他住进附近的另一处住宅，接受24小时专业照护，同时让两名年幼女儿能维持正常的家庭生活并继续陪伴父亲。

塔露拉于8月和音乐人Justin Acee（贾斯汀艾西）在美国爱达荷州举行私人婚礼时，父亲也曾亲自出席。当时时尚杂志“Vogue”曝光的婚礼照中，他面带笑容，一手搂着女儿，另一手被女婿牵着，留下珍贵的家庭回忆。