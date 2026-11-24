（台北讯）78岁台湾影后甄珍淡出荧幕多年，儿子章立衡（原名刘子千）星期一（11月23日）晚在脸书晒出母子合照，并写下“欢迎来长沙玩”。照片中的甄珍气色红润，尽显优雅气质，而母子俩身后的大门红布条上写着“欢迎业主回家”，印证了她已与儿子搬进中国湖南长沙的新家，开启全新生活。

甄珍近年原本与儿子定居香港，鲜少公开露面。不过因各大影展盛情邀约，她于年初罕见出席北京国际电影节《四季花开》影展活动，10月也现身苏州“2026致敬经典国际修复电影展”《心有千千结》映后活动，皆受到热烈欢迎。当时便有消息传出，甄珍有意迁居长沙安享晚年。

甄珍自出道走红后便四处奔波，大半辈子辗转于台北、香港等地，步入晚年后最惦记的仍是孩子，因此近年与儿子同住，享受悠闲的退休时光。据知，她虽有“三高”（高血压、高血糖、高血脂），但只要按医嘱服药便能控制，整体身体状况相当健康。

导演朱延平9月受访时，透露甄珍目前生活惬意，相当健康。至于她是否有机会重返大银幕，朱延平则直言“不可能”，证实她并无复出打算。