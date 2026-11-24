（台北讯）影后舒淇首部自编自导的电影《女孩》表现亮眼，不仅成功在“第63届金马奖”摘下最佳新导演，老公冯德伦更成为她获奖背后的“神队友”。

舒淇日前接受台媒访问时隔空向丈夫喊话，要求他把心爱的原创公仔“水桶侠”（Bucket Man）收起来，为自己的奖座腾出空间。没想到冯德伦星期一（11月23日）真的乖乖照办，还拍下收公仔的过程上传至社媒，一脸“苦瓜脸”的模样逗笑网民。

舒淇在庆功宴受访时，谈及冯德伦此前曾嫌家里没地方摆奖座，还要求她把自己的Labubu盲盒公仔收起来。她当场翻白眼笑着反击：“他把他的那个‘水桶侠’收起来，其实还蛮大的（空间）。”至于丈夫会不会羡慕她拿这么多奖，她先是得意笑说：“那也没办法。”随后甜蜜表示，冯德伦其实一直为她感到骄傲，也替她开心。

面对爱妻的隔空喊话，冯德伦23日火速在社交平台上传一段18秒的短片回应。画面中，他先是一脸愁容地坐在电视机前观看舒淇获奖的报道，随后镜头转向摆放着金马奖等各式奖座的展示柜。只见他默默伸手，将自己的红色公仔“水桶侠”整尊端走，乖乖腾出位置让妻子摆放新奖座，委屈的表情与听话的举动形成强烈反差，笑翻网民。

事实上，舒淇耗时10年完成《女孩》剧本，早前在“第30届釜山国际影展”“香港电影编剧家协会”获得肯定时，冯德伦就曾开玩笑抱怨：“又拿？！好啦，我将我的公仔挪走。”舒淇口中的“水桶侠”，正是冯德伦亲自创作并曾夺下“Rising IP大奖”的得意作品。如今夫妻俩再度上演“收公仔让位”的逗趣互动，不仅展现彼此对事业成就的支持，也让外界看见两人结婚多年依旧甜蜜的相处模式。