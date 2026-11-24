（综合讯）38岁中国女星刘玥霏（原名刘雨欣）当年凭中国剧《步步惊心》中的“明玉格格”一角打开知名度，近年她转战好莱坞发展并旅居美国洛杉矶。她星期六（11月21日）在社媒发文透露，自己在美国的住处短短两年内竟两度遭窃贼闯入洗劫，让她气得痛批当地治安败坏，宛如“犯罪都市”。

刘玥霏在文中难掩怒火，直言：“美国真的不能待了，没有任何治安可说，这个地方没救了！”她更怒轰当地宛如“天天上演现实版GTA（热门电子游戏《侠盗猎车手》，Grand Theft Auto）”，自由到让歹徒三番四次到别人家“零元购”（指抢劫或盗窃）。

最令她傻眼的是当地警方的办事效率，她透露，即便新家已特别加装破门与破窗警报器，但报案后，警员竟足足过了两小时才到现场，让她忍不住嘲讽：“能不能从中国派点人给他们上上课？”

事实上，这并非刘玥霏首次在美国遇窃。早在2024年2月，她位于比佛利山庄（Beverly Hills）的旧宅曾在全家出游期间遭人闯空门。当时家中的防盗系统疑被专业犯罪集团屏蔽，导致珠宝、名表及现金被洗劫一空，损失高达数千万元人民币（至少约193万新元），至今未能破案。为求安全，她事后特地搬家并升级安保设备，没想到新居依旧被盯上，目前具体财物损失仍在清点中。

面对网民纷纷劝她回中国发展，刘玥霏无奈表示，目前在洛杉矶担任制片人与出品人，因工作重心与公司都在当地才不得不留下，“否则我恨不得天天在中国吃喝玩乐”。不过在发泄完情绪后，她于23日再度发文展现高情商，豁达表示时间宝贵，不想再为此内耗，“失去了就再赚回来，我又不是失去了工作和生活的能力”，获不少粉丝留言力挺。