（格林维尔讯）好莱坞女星Hayden Panettiere（海顿潘妮蒂尔）曾演出经典美剧《超异能英雄》（Heroes），并献声人气电玩《王国之心》（Kingdom Hearts），8月惊传在美国南卡罗来纳州一间民宿内猝逝，得年37岁。

事发后发生过命案的公寓住宿平台Airbnb一度关闭停租数月，然而近期已悄悄重新上架开放预订，有不知情的房客在住进去后才得知真相。

根据美媒掌握的消息，Panettiere于8月16日陈尸于南卡罗来纳州的格林维尔（Greenville）的一间一房一卫浴公寓。根据该房源在订房网站上的介绍页面，屋内摆放着一张拉出式沙发床，外界推测这极可能就是死者生前最后躺卧、断气的位置。

令人毛骨悚然的是，房源在悲剧发生后虽然关闭了数周暂停出租，但近期已悄然恢复营业，重新开放旅客预订。一名近期刚入住公寓的房客透露，自己是在住到一半才意外得知这间屋子就是Panettiere过世的命案现场，并评价：“整间屋子打扫得非常‘干净’，自己这趟住宿体验依然相当‘愉快’。”

Panettiere在被发现身亡的前一晚，才刚与男友Brian Hickerson（布莱恩希克森）一同办理入住这家民宿。Hickerson的兄弟后来前往该公寓时，惊见Panettiere已无呼吸心跳，失去意识，吓得赶紧报警处理，最终仍回天乏术。

根据警方调查报告显示，Hickerson在接受讯问时，曾向警方交出一袋Panettiere生前持有的掺有强效类鸦片止痛剂“芬太尼”（Fentanyl）药丸，法医验尸后也正式认定，她的死因为“意外药物过量”。

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