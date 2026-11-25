谎言 The Perfect Lie

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同样一张脸，上一秒还是人畜无害的极品暖男，下一秒竟让人不寒而栗。柳演锡这回演反派，简直演到换了一张脸。

很久没看到这么过瘾的心理惊悚剧，剧情反转炸裂，演技更是封神。柳演锡与徐玄振继《浪漫医生金师傅》10年后二搭，当年有多甜，如今就有多狠。

《谎言》翻拍自2017年英国悬疑神剧“Liar”，原版共有两季，后来被西班牙、法国、德国及意大利等国翻拍。故事涉及约会性暴力，韩版敢在主流电视台挑战如此敏感的题材，单凭这份勇气就值得点赞。

每四集改变故事走向

故事讲述小学教师姜智善（徐玄振饰）与心脏外科医生闵俊浩（柳演锡饰）约会后共度一夜，女方隔天指控遭性侵，男方却坚称双方自愿。没有关键证据，究竟该相信谁？

男女主角约会后共度一夜，女方隔天指控遭性侵，男方却坚称双方自愿。（Disney+提供）

前四集像一场罗生门，男女主角各执一词，观众的判断也跟着摇摆。俊浩事业有成，丧妻后独自抚养儿子，怎么看都是绝世好男人。反观智善，连亲姐姐都怀疑她的说法。测谎结果更出人意料，男方顺利过关，女方反而出现说谎反应。

但测谎仪终究不是照妖镜，过关就代表清白吗？

徐玄振曾透露，全剧12集分成三个篇章，每四集便改变故事走向。第一幕让观众猜疑，第二幕揭开人性的黑暗，心理攻防步步升级。

以下涉及关键剧情，介意剧透的读者请在此止步。

绝世暖男变渣男天花板

前四集看徐玄振把智善从轻松自在演到绝望崩溃，第五集开始，轮到柳演锡大展身手。

第五集，俊浩终于露出狐狸尾巴。这个温柔的白袍男神，竟是个彻头彻尾的斯文败类。除了智善，亡妻的闺蜜以及调查他的女刑警李华英（玉子妍饰）也先后遭到毒手。更令人毛骨悚然的是，亡妻的死因似乎也另有隐情。他甚至利用亲生儿子掩盖恶行，还企图将智善送进精神病院。这男人究竟还能恶毒到什么地步？

柳演锡剧中坏得不动声色，令人发毛。（Disney+提供）

这是柳演锡继《运气好的日子》后再次挑战变态角色。上回的连环杀人魔张狂外放，这次却坏得不动声色。他依旧笑容温柔，语调轻缓，眼神与嘴角的细微变化却藏着令人发毛的算计，邪恶一点一滴渗透。最可怕的是，他太懂得利用那张让人愿意相信的好人脸。

想当年《机智医生生活》里的安政源多么暖心治愈，如今同样披上白袍，竟从暖男白月光沦为渣男天花板。

三人对峙戏窒息感拉满

剧中一场三人对峙戏堪称全剧高光。俊浩原本挂着一抹得意的邪笑转身欲走，身后突然传来华英愤怒的质问，他这才惊觉恶行已败露。短短一瞬间，他的眼神从轻蔑转为惊慌，随即收敛所有情绪，换上一脸无辜若无其事地回应，变脸之快令人脊背发凉。

另一边，玉子妍将华英压抑已久的痛苦与怨恨，化作一声撕心裂肺的怒吼。身旁的智善得知华英同样受害，先是震惊心疼，随后望向俊浩的眼神逐渐变得空洞，仿佛终于看清眼前这个恶魔的深渊。短短几十秒，三人的情绪层层交错碰撞，看得人几乎屏住呼吸。这才叫真正的飙戏。

玉子妍将角色压抑的痛苦与怨恨，演得动人。（取自MBC Drama脸书）

徐玄振同样贡献了教科书级演技。她把智善骨子里的倔强与脆弱拿捏到位，即便被逼至绝境也誓不低头，反而开启反杀模式。她和柳演锡只要同框对峙，迸发出的戏剧张力甚至比当年演情侣时还要带感。

冲过巨浪才能抵达起点

俊浩最可怕的手段在于擅长操纵人心。明明是施暴者，却能步步为营，让受害者反过来承受全世界的质疑。智善被媒体扣上敲诈犯的帽子，学校也急着与她划清界线。校长甚至冷冷地说，真相并不重要

智善反问：如果真相不重要，还有什么重要？

当舆论抢先定罪，即便有朝一日沉冤得雪，那些被毁掉的名誉与造成的创伤，又该由谁来负责？

徐玄振剧中是受害者，却反过来承受全世界的质疑。（Disney+提供）

导演赵英民向来擅长捕捉细腻的情感暗流，从《爱情的理解》到我个人非常喜欢的《你和其余的一切》都是如此。这回转战心理惊悚题材，节奏与氛围同样拿捏得漂亮。

我尤其喜欢剧中借冲浪隐喻智善的处境，冲浪者必须穿过层层巨浪，才能抵达等待好浪的起点。最残酷的是，人还没抵达起点就已遍体鳞伤。

一路被谎言追着打，名誉扫地的智善却硬是顶着恶浪逆流而上。即便真相逐渐浮出水面，也并不意味着风浪就此平息。谎言张口就来，真相却得拼了命才能讨回公道。