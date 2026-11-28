（香港讯）有“冻龄女神”之称的赵雅芝刚于11月15日度过73岁生日，近来网上有段私人庆生视频片段流出，罕有曝光她和长子黄光宏一家三口温馨同框的画面。

有关视频揭开她生日宴上的私下模样，只见她身穿白色羽毛无袖上衣配透视薄纱，颈围毛茸茸的领巾，造型贵气。她手持麦克风准备致词，笑容灿烂，老公黄锦燊则穿黑色上衣低调相伴在侧。

赵雅芝与前夫黄汉伟所生的49岁长子黄光宏，携同太太罕有现身镜头前。从事媒体工作的他戴着黑框眼镜，以深灰色针织外套示人，书卷味浓。他的妻子则穿着简约白色长袖衫，和老公一样打扮低调朴素。他们站在母亲身旁礼貌地拍手唱生日歌，举止斯文有礼。

赵雅芝（右一）庆生，长子夫妇带着女儿罕见露面，温馨庆生。（视频截图）

接着黄光宏夫妇带同身穿白色高领毛衣的7岁女儿走到台前，小女孩留着一头长发，五官清秀，乖巧地依偎在奶奶身边拍手合唱。赵雅芝一见孙女即刻“融化”，低头流露出有孙万事足的慈爱甜笑，场面温馨有爱。

近期不时有镜头捕捉到她失控哭笑，状态引人担忧，甚至有自媒体屡传她晚景凄凉，年过七十仍要频接商演养活丈夫及三名儿子，她在生日这天也罕有地撰写长文回应，幽默地说：“我也只有在营销号里才过得不幸，现实中，有那么多人爱我、护我、疼我。”

她还说：“说实话，到现在这个年纪仍然能有工作，还是自己喜欢的工作，我是有点骄傲的，也是我的幸运。”并提醒大家：“人只要不贪心，生命中所有遇到的人和事，都是馈赠。要相信一切都是最好的安排。”

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