（香港讯）66岁的欧阳震华与澳门前赌王傅老榕孙女傅洁娴于1996年11月26日结婚，11月26日正式迎来结婚30周年“珍珠婚”大日子。向来人缘极佳的他，圈中好友梁思浩秘密筹备长达半个月，联同吴家乐以及邓兆尊等一众好友举办惊喜庆祝派对，令两位主角感动不已。

梁思浩27日在微博上载多张派对现场合照，并发文透露整个惊喜过程。他说，这场超级惊喜派对筹备了半个月，两位主角本来以为只是五人饭局，怎知一打开门发现屋内来了17人。

他说，现场更有亲友专程从上海及外地飞返香港出席，云集一众挚友送上无限祝福。

从现场照片可见，派对现场布置得相当喜庆且充满心思，墙上挂有两个巨型红色心形气球，以及两幅大型书法挂轴，分别写上“娴妹&华哥三十年 情深似海爱如初见”及“珍珠婚快乐”。席上更特别订制了一个三层珍珠白色鲜花蛋糕，顶部插上闪亮“30”字样蜡烛，蛋糕前方摆放了写有“娴妹&华哥三十年相濡以沫”的巧克力牌及两人合照。

傅洁娴当晚身穿米白色高领毛衣配一头清爽短发，手捧大束粉红玫瑰花束，状态极佳。欧阳震华则戴上招牌黑框眼镜及冷帽，全程紧抱爱妻，夫妻俩笑得相当甜蜜。在场逾十名宾客包括艺人梁思浩、吴家乐和邓兆尊等，齐齐举起“3”字及“OK”手势代表30周年大合照，场面温馨热闹。