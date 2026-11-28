（香港讯）有“虫草大王”之称的香港御药堂创办人陈恩德，日前惊传巨债缠身。他在事业如日方中时，曾与TVB视后李佳芯传出绯闻，盛传他当年出动人造飘雪、豪掷逾30万元港币（约5万新元）圆女神导演梦，并且送上心型钻饰三大招狂追对方。可惜最终换来的是李佳芯一纸绝情声明。

不满TVB阻止他接近李佳芯

消息也指陈恩德长期拖员工薪水兼欠债务，被大批员工及债主入禀追讨数千万元港币，终于面临再度破产。

对比今日的窘境，他当年的风光史更令人津津乐道，特别是他与李佳芯在2021年底爆出的一段绯闻。当时传出陈恩德为了追求女神，出尽法宝，曾特地安排制雪机，营造浪漫的人工飘雪场景与白色圣诞气氛。当得知李佳芯筹备执导微电影时，他二话不说答应无条件赞助逾六位数港币，全力支持女方的导演梦；更送上心型钻石心口针及专属蛋糕作为礼物，并安排在旗下豪宅内为女方庆祝节日。

2022年，有传TVB阻止男方接近李佳芯及跟她合照，让她缺席对方的宣传活动，陈恩德当时生气扬言要抽起千万港币广告，并直斥TVB侮辱人。

三个亲人受波及一起破产

不过，对于陈恩德的猛烈追求及各种绯闻，李佳芯当年就亲自发长篇“绝情文”婉拒。她详细交代两人由2020年认识以来的会面过程，强调每次见面都只限于工作洽谈，当中包括瘦身咖啡、宠物计划及微电影等事宜。她字字铿锵地澄清，双方从没有发展过任何关系，“今后也不会有任何发展空间，坚决划清界线。”

陈恩德风光时期的豪宅。（取自陈恩德脸书）

李佳芯近日出席活动时，被媒体问起陈恩德破产的新闻，直言自己也是透过新闻报道才得知消息，并透露两人自当时合作过一次慈善项目后，便再也没有联络，也强调两人没有不欢而散。

根据破产管理署最新资料，陈恩德6月被银行入禀呈请破产，并于10月27日正式被颁令破产。这次财政危机也波及他身边多个亲人，多年来跟他“讨生活”的妹夫庄世哲、外甥李梓乐，以及年仅20岁出头的长子陈靝鸿，在不足半年内都先后被颁令破产。

股票经纪做到虫草医药富豪

回顾他大起大落的营商生涯，公屋出身的他早年任职股票经纪，曾坐拥千万港币身家，但他在1997年亚洲金融风暴投资失利欠债数百万港币，于2000年初首度破产并失去所有金融牌照。破产期间，他受香港前特首董建华提议的“中药港”启发，转行由中药学徒做起，2002年创办“御药堂”，翌年趁“沙斯”疫情代理板蓝根再度致富，并于2004年正式解除破产令。

陈恩德经过多年打拼，成功打造虫草医药王国，但他因生意而忽略家庭。他曾在破产时，立志要赚钱给家人最好的生活，但无奈到功成利就之时，父亲、妻子在九个月内先后离去，两个儿子则因聚少离多而跟他疏离，唯一全家福是过年吃饭时拍的。

陈恩德儿时便对劳斯莱斯着迷，发迹后开始收藏古董轿车与名牌超级跑车，他用一年半时间便买了超过50辆的古董车并停满两层停车场，还几乎收齐劳斯莱斯Phantom I至VII的型号。除了古董车之外，他也收藏玩具，更曾为玩具举办个人展，包括1970及80年代的一些玩具及卡通人物，如蒙面超人、铁甲万能侠和电脑奇侠等角色。

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