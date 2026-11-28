（香港讯）谭咏麟演唱的时候，谁敢抢镜？

谭咏麟（后排左四）高歌助兴的婚礼上，新郎父亲（第二排左二）的大举动很抢镜。（视频截图）

还真的有人敢！谭咏麟与温拿乐队队友彭健新近日两人联同艺人莫家淦及潘梓峰，盛装出席一场豪门婚宴，更在台上大开金口合唱经典金曲《知心当玩偶》，将现场气氛推向最高峰。

不过，当晚除了星级表演嘉宾阵容外，台上另一幕却意外成为社媒的讨论焦点——男方父亲当天心情大好，竟在众目睽睽下不停亲吻身旁的年轻美女，画面流出后惹来网民议论。

谭咏麟（后排左四）高歌助兴的婚礼上，新郎父亲（第二排左二）手比大爱心，特别耀眼。（视频截图）

据了解，这场星光熠熠的婚宴主角有些来头，新娘是先后参选亚洲小姐与香港小姐但落选的张静婷，她目前是TVB电视娱乐新闻记者；新郎的父亲则是商界强人彭炯豪，他是“至尊到会”业务董事总经理及前翠华控股行政总裁，在政商娱乐圈人脉都很广。

从网上流出的婚宴舞台视频片段可见，谭咏麟、彭健新、莫家淦以及潘梓峰在台上手持麦克风落力献唱《知心当玩偶》，台前正下方则坐着身穿闪亮银白色低胸婚纱的新娘张静婷与新郎，两人一边拍掌一边随歌声摇摆，一脸幸福。

谭咏麟（后排左四）高歌助兴的婚礼上，新郎父亲（第二排左二）兴奋搞怪的表情意外成为网民热议焦点。（视频截图）

在四名艺人高歌期间，坐在台上阶梯、身穿黑色礼服的彭炯豪全程表现得极为兴奋，不仅在众人面前紧抱身旁穿着粉杏色露肩晚装的年轻女士，更当众亲吻对方脸颊，随后又高举双手比出巨型爱心手势，并向台下挥手，情绪高涨。

由于画面生动，视频在网上曝光后引起网民热议，许多人纷纷猜测该名年轻女士的身份。不过据知情人士透露，该名女士其实是彭炯豪的亲生女儿，当天只是两父女因家人大喜日子心情激动而流露出的真挚亲情互动。

新娘张静婷参选过亚洲小姐与香港小姐。（取自张静婷IG）

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