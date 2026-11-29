Javier Calvo（哈维尔卡尔沃）及Javier Ambrossi（哈维尔安布罗西）执导的得奖巨作《黑球》（La Bola Negra）是本年度西班牙最卖座的电影。最近有影评人把它与2012年的《云图》（Cloud Atlas）相提并论，称之为“同志版的《云图》”，好像有点似是而非。宏大的叙事架构跨越几个不同的时代，聚集众多人物的故事与情感，交叉呈现，缓缓揭露相互之间的联系——就这一点而论，两部电影确有非常相似之处。可是同性恋情的悲剧在《云图》里头已经有了，而且是全片比较动人的部分，“同志版”这样的修饰语如何说得通呢？

《云图》固然是激起心海澎湃的难得佳片，但它的野心略嫌太大，上下横跨五百年，多方演绎及申说人与人之间超越时空的夙缘、因缘，到最后主旨显得有点过于单纯，甚至可说是力量被分薄。因过厚而趋于稀薄，应该是制片人始料不及的负面吊诡效应。《黑球》则不同，视野较窄，只想专注于西班牙一国数十年间的时代悲剧与变更，专心讲酷儿的情意、压抑与痛苦。正因为力度集中，反而能够举一方而映照八方，有效地连带展现其他方面动人心魄的内涵，自然地丰厚起来。这是正面的吊诡。

思想异己与情欲异己

所谓其他的内涵，最显眼的当然是一场特定战争的残酷。《黑球》那些以20世纪30年代为背景的部分，有如侧记式的战争片，从个人遭遇的角度观照1936至1939年的西班牙内战（包含1932年可称为内战前奏的一场动乱），勾勒了西班牙民众到今天还在努力揭露（或回避）及疗愈的历史创伤。

老实说，观众如果对西班牙内战的性质和后果（佛朗哥独裁政权经此一战建立起来，一直延续到1970年代）缺乏了解，看本片的体会会比较浅，会错过太多。为什么影片一开始，就让我们瞥见塞巴斯蒂安（主角之一）的村子里有人被关起来，在屋内大喊“大家都得死”？意大利军方在剧中挥之不去的存在，有何意义？当卡洛斯（主角之一）面对一排否定他的长老，自己的性取向被质疑，当中为什么会有貌似红衣主教的人？针对西班牙近代史上种种不堪回首的事实，此中已寄托了无言的控诉。

我们看剧中叛军在河边一面狂欢，一面玩弄漂流的尸体，整个非人化的氛围如何不叫人悚然心寒？西班牙内战在本质上是保守思想无情扑灭进步新思想的一场文化战、民族“净化”战。（领导叛军的佛朗哥曾表明：为了“拯救”西班牙，即使把一半的国人都射死也在所不惜。）如历史学者Helen Graham（海伦格雷厄姆）所言，叛军的极端暴力意在彻底铲除一切异己，包括“社会上、文化上、性别角色／情欲上的异己”。塞巴斯蒂安为了活下去，不得不将酷儿情怀深深埋藏，跟卡洛斯一样做违心之事，沦为日后女儿口中的“法西斯分子”。

只留下一条黑路

基于“在生死刀锋上被迫违心”的母题，《黑球》使我联想到的并非《云图》，而是别的几部电影。

1993年的香港片《一刀倾城》曾经令我感慨莫名的一段，是决心为革命流血的谭嗣同在狱中拒绝大刀王五的营救，隔天被押到菜市口砍头时，赫然发现王五正乔装顶替操刀的刽子手，两人暗自泪眼相对——深重的情义竟然以这样子“亲自送你一程”来表达，何其悲壮且悲凉！

2009年西班牙片《杀戮广场》（Agora）到结尾时，男奴无法冲破宗教迫害的封锁网，作为施暴者的这一方，他也只能含泪把心爱的女主角悄悄闷死，使其免受石刑之苦。

1983年大岛渚执导的电影《圣诞快乐，劳伦斯先生》（Merry Christmas, Mr. Lawrence；也译《战场上的快乐圣诞》，刚好12月也将在Filmhouse放映）则诉说了相反的悲情：为情势所逼的日本军官举起刀来，本来不得不把战俘斩杀，却因为禁忌之爱，始终砍不下去，只能带着激烈沸腾的满心情绪倒在地上……

以上三部摆在一起，启示我们看《黑球》时可以再退远一步，看出更为广角的一种悲痛：在历史洪流强加于己的环境中，个体想维护“爱”却往往无力抵抗，即使偶尔有人顺应激情去反抗，结果也只能被洪流冲走。（真要一部部细细比较，非做无趣的剧透不可，姑且免了！）《黑球》中狂放的女歌手丢下这样的警句，拨断了塞巴斯蒂安的心弦：异装癖开启可能性，而战争却灭绝可能性。时代逼我，正是拧熄了“我”的一切可能性，只留下一条黑路，终生悔恨。

狂野奔放的女艺人高歌：战争再打下去，连女人都得上战场啦！在法西斯压迫之下，“颠龙倒凤”的渴望暗暗地抒发。（互联网）

界定一生的那一天

在技术层面上，《黑球》不仅画面上充满诗意或时代趣味，音乐也用得颇见深度。尤其前半部，不时采用无缝穿越的切换手法，在不知不觉中将剧中人的歌唱或奏乐过渡为影片本身异常入味的“配乐”，有时又反向切换。当镜头进入卡洛斯界定一生的那一天，也就是他或将当众出柜的那一天，有一小段名为“Tren e incendio”的乐曲悠然奏起，苍凉凄美，我觉得特别值得推荐。

就我个人而言，本片最大的先天缺陷是文艺气息太重，导致薄薄的隔阂感始终无法拨开，限制了我入戏的程度。此外，剧情有一块本来很应该解释，并加以发掘开展，最终却疏于交代，不了了之。那就是：塞巴斯蒂安的同袍为什么要在紧要关头帮他一把？对方仗义稍微成全他的禁忌之爱，但同时又显然挺生他的气，其中的情感暗流岂不是相当耐人寻味？或许这一块若要往下拆解，会过于节外生枝，被制片人割舍了吧。

《黑球》由Filmhouse独家放映，场数有限。今天（29日）下午2时30分放映一场，其他场次可上网：filmhouse.sg/films查阅。