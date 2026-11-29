（香港讯）香港富商霍震霆与1977年港姐冠军朱玲玲育有三子，长子霍启刚、小儿子霍启仁已为人夫，而被外界封为霍家最帅儿子、42岁“钻石王老五”的次子霍启山，早前曾被指疑携29岁俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）出席胞弟婚礼，曝光恋情；最近网传霍启山喜帖流出，疑似证实他将于12月结婚，迎娶娜然。香港特区政府11月28日在礼宾府宴会厅举行2026年度勋衔颁授典礼，霍启山获颁铜紫荆星章，让霍家再度成为焦点。

据香港媒体“星岛头条”报道，中国香港足球总会主席、霍英东家族第三代成员霍启山受勋后，霍家三代累计已有5人获特区政府授勋（共7个勋章），包括祖父霍英东（大紫荆勋章）、父亲霍震霆（金紫荆星章、大紫荆勋章）、叔叔霍震寰（银紫荆星章），以及去年同样获颁铜紫荆星章的哥哥霍启刚。

霍启山28日出席特区政府在礼宾府举行的2026年度勋衔颁授典礼，获行政长官李家超亲自颁授勋衔，以表扬他在体育及社会服务方面的杰出贡献。

在如此重要的大日子，霍家成员当然现身力挺。除了父亲霍震霆、胞兄霍启刚与大嫂郭晶晶之外，母亲朱玲玲也盛装出席。父亲霍震霆出席典礼时表示：“这是政府给他的，希望他继续努力。”

在典礼结束后，霍启山在社交媒体IG以英文留言感谢支持：“今日获香港政府颁授铜紫荆星章，深感荣幸。衷心感谢家人、朋友及同事一路以来的坚定支持与信任。我将继续致力于服务社会，并与各界携手合作。”

娜然（右）被准家婆朱玲玲牵着手。（取自霍启山IG）

霍启山公开多张家庭合照，其中包括霍家成员的同框画面，以及与未婚妻娜然的合照。另外还有一张家庭照中，准家婆朱玲玲手牵娜然，被外界视为正式公开恋情，瞬间登上微博热搜。还有网民整理出，若霍启山与娜然顺利领证，那霍家的三个媳妇将分属于三个不同国籍。

大儿子霍启刚2012年迎娶“跳水皇后”郭晶晶；有传二儿子霍启山与娜然将于12月12日在香港君悦酒店举办婚礼，娜然是俄罗斯籍，父亲为蒙古人，母亲为俄罗斯人；小儿子霍启仁于2025年迎娶泰国妻子Namfon。

娜然在2016年凭借出演周杰伦《告白气球》MV女主角打开知名度，其后在电影《封神》中饰演“最美妲己”而为人熟知。据报道，两人早于2015年通过模特儿公司结识，2023年娜然走红后重新联系，2024年起低调交往。此后他们曾被拍到结伴同游，娜然也多次现身霍家的家族聚会。早前网上一度疯传娜然疑似“带球嫁入豪门”，她的工作室日前已火速晒出娜然的健身近照，大方展现纤腰及平坦小腹，间接打破怀孕传闻。