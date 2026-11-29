（香港讯）55岁视帝陈豪主演的TVB台庆剧《玫瑰战争》现正热播，他日前参与导演叶念琛YouTube节目《琛导Casting》录制，罕见地从首部电影《晚9朝5》聊起，细数入行30多年的高低起跌。他说加入TVB后，长达10年没休息密集拍剧，产量极高，还爆出金句：“我们那一代不怕没剧拍，最怕没命拍！”

陈豪直言，当初只为了片酬，并非真的有心要当演员。他自曝导演喊“Action”他就发抖，甚至讲不出对白。他23岁接演《晚9朝5》，围读时才发现该片被列为三级片，一度抗拒演出。他笑言起初只知道有亲吻缠绵戏，不料在片场突然被导演陈德森要求露屁股，虽然曾担心影响模特儿工作，但衡量后还是答应了演出。

演出《晚9朝5》后虽然多了拍戏机会，但陈豪依然无心当演员，只要片酬合理便来者不拒，结果演了大量古惑仔角色而被定型。直到机会开始离他而去，他才对演戏产生兴趣。后来他加盟TVB，在《妙手仁心2》中演医生，再与邓萃雯、张可颐、林保怡与蔡少芬等合作《金枝欲孽》，没想到剧集会爆红。

提到《溏心风暴》，陈豪分享群戏心得。他透露当时在一场戏里因为没有对白而没在认真给反应，结果被监制“骂得狗血淋头”。他由此领悟到，只要在戏里就得做反应，这才是入戏。他最后也凭借该角色“得得地”首夺视帝。

此外，被叶念琛笑指是“花旦收割机”的陈豪，也在节目中逐一点评合作过的5位花旦。

陈豪视陈慧珊为前辈，欣赏对方一本正经、认真且真诚的特质，表示在她身上学到对人对事的认真和真诚。陈豪与佘诗曼合作最多、同步成长，他大赞对方全面、百变：“佘诗曼是无敌的！”他最难忘在《火舞黄沙》中与她齐困水井，也喜欢与她在《公主嫁到》里斗气斗嘴。

至于锺嘉欣，陈豪形容她是乖乖女、单纯、对演戏充满热诚，一直当她是妹妹，看着她成长。龚嘉欣则是颇为厉害的后辈，努力、随和、有心演戏，将角色抓得很好，陈豪认为她还有更多发挥空间。继《宫心计》后相隔17年，他最近在《玫瑰战争》中再与杨茜尧（前名杨怡）合作，他觉得对方婚后人生经历多了，演戏进步了很多，重遇仍有特别默契。

回望入行30多年的高低起伏与过去20多年的电视生涯，他感慨过往经历一直累积到现在：“如果没有过往的自己，不是这样做的话，尤其我在电视圈长大，其实每一部剧都是逼着我去成长。坦白说，我不是天生出来就是一个主角，就算做了主角，我也要花很长时间去适应。”他寄语年轻演员要坚持、牺牲、忍耐：“你不熬过去，不会见到成功那一点，但你一定要熬过去。”