（香港讯）74岁香港武打巨星洪金宝与1984年香港小姐冠军高丽虹结婚31年，他近日受访罕见谈起夫妻相识及婚姻往事。他坦承，当年为了追求高丽虹，把握短短5天的拍戏时间大献殷勤，甚至为她戒烟。不过，洪金宝求婚时却开出条件，要求女方婚后退出演艺圈。

据“香港01”报道，洪金宝受访时回忆当年在加拿大拍摄《过埠新娘》时，高丽虹仅有5天的客串戏份，他为了博取女方好感，每天主动张罗她的三餐，直到返回香港后才正式展开约会。得知高丽虹不喜欢烟味，他也为此改掉抽烟习惯。

两人交往约半年后，高丽虹对洪金宝与前妻所生子女无微不至的照顾，让他深受感动，两人最终于1995年结婚。高丽虹婚后随即淡出五光十色的演艺圈，甘愿一心一意做洪太。洪金宝说，这是他当年求婚时开出的条件，“我跟她说，我想娶一个老婆，我不是想娶一个明星。”他语气坚定地说︰“如果你想继续做明星，我们就不结婚。如果你说可以（退出），我们就结婚。”

洪金宝透露，当年之所以希望女方婚后息影，是担心夫妻各自忙于演艺工作，长期聚少离多，最终影响婚姻关系。事业正值起步阶段的高丽虹没有半点犹豫与眷恋，立刻答应为爱息影。

结婚30多年，洪金宝笑说婚姻保鲜的秘诀就是两个字：“听话！我听她的话。”近年洪金宝受到膝盖旧伤影响，生活上相当依赖妻子，就连每天分多次服用的药物及维他命，也由高丽虹协助打理。不过，喜爱下厨的他，仍会亲自到市场买菜，为老婆准备料理，有时一口气煮出10道菜，反而被老婆念准备得太多。

如今的他更期盼能和家人一同出游，也已安排好今年圣诞节及明年农历新年的旅行计划。至于他最大的心愿，就是希望陪伴自己多年的妻子身体健康。