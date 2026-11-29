（香港讯）曾在TVB剧集《岁月风云》中饰演母女的邓萃雯与梁靖琪，最近在网络节目“Tea Talk with Toby”中重聚。两人在节目中畅谈当年合作的点滴，邓萃雯更毫无保留地剖白前半生的起伏。

据港媒星岛头条报道，邓萃雯19岁入行即担任女主角，星途看似一帆风顺，却在巅峰期毅然决定出国读书。她坦言，这一切源于童年父母离异、寄人篱下，导致她极度缺乏安全感：“我的人生就要靠自己了，也正因为如此我才会选择去读书，因为我希望我的人生有选择，我希望我可以抗衡命运，我希望拥有一个靠自己争取回来的幸福人生。”

曾在TVB剧集《岁月风云》中饰演母女的邓萃雯（右）与梁靖琪，最近在网络节目“Tea Talk with Toby”中重聚。（互联网）

谈到1996年拍摄亚视剧集《我和春天有个约会》时与已婚男演员江华戏假情真，邓萃雯坦言，当年正因过于缺爱、急于证明自己值得被爱，才会在未懂真爱时“选错人”。

江华当年凭借风流英俊的古装与时装扮相走红，事业顺遂之余，感情生活同样精彩，最轰动的莫过于他当年背着怀孕妻子麦洁文，与邓萃雯爆出婚外情。当时江华被媒体拍到连续6天出入邓萃雯寓所。麦洁文选择力挺老公，江华回归家庭后，曾与麦洁文联手在节目《城市追击》中数落邓萃雯，江华更直言：“是她先勾引我。”邓萃雯随即召开记者会反击，声称将控告江华，双方展开隔空骂战。

对此，邓萃雯坦言：“我当然有爱错人，以前以为要有人爱我，来证明自己有价值。”正因为年轻时过于渴望被爱，她说：“那时我灵魂还未苏醒，专挑那些不合适的人而已，所以也不能怪别人。因为太缺爱，就像非常饥饿一样，很可能只是想证明我值得被爱，或者我有能力去爱人。我经常在分享生命（经历）的时候也会提到，就像饥饿了很久、饿得不得了，那么最喜欢吃什么呢？就是那些快餐，一闻到薯条、炸鸡、汉堡，不管有没有营养，吃多了才知道无益。”

那位常处于“饥饿”状态、渴求爱的邓萃雯，如今已经变得不同：“神是一条龙的服务，哈哈！自从祂让我找回什么是真爱，我不再需要用A货（不该要的爱、名利）来填补我缺爱的空洞，神的爱已经将其充分填满。我灵魂苏醒后，这些事情再也没有发生，闻到味道就立刻拒绝，看见也毫无兴趣。”

除了情感道路坎坷之外，邓萃雯在30出头的年纪还遇上了金融风暴，她倾尽积蓄购买的梦想之家一天都未曾入住，便变成了负资产，买房养老的梦想破灭。她说：“我的梦想之家，连一天都没住过，就这样被夺走了，我省吃俭用、辛苦积蓄的钱，结果一夕全失。我问自己，‘努力就一定会有好结果吗？即使存钱买房为自己养老，也会落得这样的结局吗？’当时确实感到有些不开心，就是觉得原来真的不行，原来不能完全依靠自己。我耗尽所有力气，以为可以抗衡命运，但最终还是无法抵挡这场金融海啸，无法对抗资本的游戏。虽然这件事给我带来了很大的打击，但今日回望，我仍心存感恩，30多岁就遭遇如此重大挫折，让我醒悟，不能等到60岁才明白，那时已来不及。只要还有生命，我就能重新开始，如果不是亲身经历过这样的人生，我相信在表演的时候不会有共鸣。”

邓萃雯坦言自己从小就靠自己，立志要成为一个有用的人，努力工作，担心会被淘汰。但面对积蓄一夜蒸发的打击，曾经习惯凡事依靠自己的她学会了放手与交托，并在节衣缩食期间领悟到生活的真谛：“那段时间我只能穿一些很便宜的衣服，我才能看到真正的品质。其实我并不浮华，也不渴望名牌。以前买名牌、豪宅，只是想证明我有价值，证明我是一个了不起的人。我也很投入工作，非常勤奋，就像一头牛，非常努力。别人不做的我也会做，不会推卸责任。我以前在TVB时，总是很担心（自己的）性价比不够高，而被淘汰。因此，不管做什么我都非常努力，害怕被淘汰。听起来好的就是——听话、好用；听起来不好的就是——缺乏安全感。”