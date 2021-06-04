华为正式推出鸿蒙2.0操作系统

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月4日 7:11 AM

北京一家华为专卖店昨天展示的华为Mate 40智能手机，已搭载了鸿蒙操作系统。（路透社）
北京一家华为专卖店昨天展示的华为Mate 40智能手机，已搭载了鸿蒙操作系统。（路透社）

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中国科技巨头华为前晚（6月2日）正式推出鸿蒙2.0操作系统（Harmony OS），意味着华为将不再依赖美国谷歌的安卓（Android）系统。大量华为手机用户前晚涌入更新系统，一度导致服务器崩溃。

综合路透社与36氪报道，华为消费者业务CEO余承东在发布会上宣布，鸿蒙2.0系统的升级将面向华为手机、平板、智慧屏上百个机型，分阶段进行升级，他总结了鸿蒙系统的三大亮点：分布式的跨终端应用连接特性、轻应用的升级版原子服务、不惧老化的流畅系统。

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