华为正式推出鸿蒙2.0操作系统 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月4日 7:11 AM 北京一家华为专卖店昨天展示的华为Mate 40智能手机，已搭载了鸿蒙操作系统。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中国科技巨头华为前晚（6月2日）正式推出鸿蒙2.0操作系统（Harmony OS），意味着华为将不再依赖美国谷歌的安卓（Android）系统。大量华为手机用户前晚涌入更新系统，一度导致服务器崩溃。综合路透社与36氪报道，华为消费者业务CEO余承东在发布会上宣布，鸿蒙2.0系统的升级将面向华为手机、平板、智慧屏上百个机型，分阶段进行升级，他总结了鸿蒙系统的三大亮点：分布式的跨终端应用连接特性、轻应用的升级版原子服务、不惧老化的流畅系统。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华为 安卓 操作系统 中国科技 鸿蒙系统 陈婧：不让人民币疯涨？ 台积电推进在美凤凰城 建设120亿美元芯片工厂