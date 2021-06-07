实在话

5月和6月是中国品牌商心中的“人间芳菲”，商家们借各类品牌沟通会答谢一起陪伴走出疫情的客户，还有在吸睛引流产业链中共同成长的市场化媒体和信息平台伙伴。

长三角的春夏之交自然不会缺席这种盛筵，品牌商不是在黄浦江畔觅得新视角谈一番战略全局，就是在旧工业大楼和百年历史建筑里焕新破壳，在厚重的人文底蕴之上做“道场”，让嘉宾们感受小众奢华的潮趣。

Y和众媒体同行们在流光溢彩中，似乎意识到了媒体和品牌商之间相互依存牵引的关系，愈加微妙起来。这个圈子里，谁更需要谁，很难说。

当品牌商能通过自持传播渠道直接面向终端客户时，故事说什么、怎么说，发生了本质性改变。

品牌商挖空心思寻找猎奇的沉浸式体验脚本，配以视觉冲击力，把艺术糅合到产品中，对传统主流媒体和没有提档升级的自媒体形成一波波冲击。

如何保持“玩在前列”，让商家觉得有意愿一起玩，成为需要为营收负责的媒体人的半命题作文。

在平面和电视媒体网络化的年代，主流媒体和自媒体账号除了技术标配过硬，还得在保持自身格调和账号特性的同时，找到和品牌商的契合度接入口。只有一方相对有财力，另一方在业界综合排名或垂直领域有较高话语权，如此方能激荡涟漪，达到1+1>2的效果。

这时候，无法放低“身段”或守住“正统说教式”的夹心层媒体，既没有业界江湖地位可言，又不像机敏“乖巧”的工作室小团队那般受得住品牌商的360度无死角揉捏，大概率是逃脱不了收入悬崖式“自由落体”的厄运。

有公关企划负责人直言，有些媒体机构的视觉创意设计和广告公司的文案有得一拼，企业也很愿意谈合作，“但资方怕万一要求媒体老师（中国对记者的称呼）一改再改，而媒体机构又放不下专业的执念，出了钱却叫不动乙方办事怎么办？这就很尴尬。”

这层纸说白但不能戳破，媒体的市场化面向，归根是心态。不过需要心灵思维涤净的过程，速度上敌不过旋涡式的竞争日常。别说媒体和公关活动营销机构在秀肌肉，品牌商还得忙着做坚韧的心理建设。一家海外快消品市场总监说：“疫情之后消费者既要产品做得好，还要颜值高，又看性价比，最后谁来为面面俱到买单？”

待内部供应链调整到位，品牌商还得先“靠自己”策划一波动图文稿，来回修改二三十次。若以媒体人身份“任劳任怨”合作，行吗？

免费是否能为继？

可是，媒体也有说不出的无奈和苦衷。一般被看作是品牌商和媒体之间桥梁的公关机构，颇有新常态下的无语之感。

一名做中国和东南亚市场商务公关坦言，近年来公关公司已很少在单篇发稿上做文章，很多是通过产品发布会等活动收取咨询费。商家平时若有发稿需求，公关公司通常当做“免费增值”维系客户关系。

有些老客户尽管这两年业绩略有下降，但每年总能保障一两个项目合作，公关偶尔免费为之尚好交代。不过碰上几年前只有一次合作的新“老客户”回头看，要求媒体不收费给商业项目造势，那就是出了一道无解难题。这名资深公关说：“你（商家）有发稿需求时才想到人家，为什么别人一定要来应酬你，媒体也是要开锅吃饭的。更何况一个有营收预期的商业项目，没有传播预算不可思议，说明企业很不懂市场行情。”

据闻，有些品牌商不断“压榨”公关，教育后者要从长计议考虑合作关系，更有甚者直接打电话给行业记者施压，赤裸裸破坏三角关系，搞得公关公司很被动。

企业的成长发展确实需要多方支持，特别是对海外品牌商而言，媒体传播带来的信用背书效应不言而喻，也正是因为这点，主流媒体大多抱持审慎的态度。

品牌商和媒体之间看得清说不透的关系，大概率会若即若离地走下去。有的佛系高管无所求，有活动时喊大家齐来捧场，有要事发布前邀约“吹风”，至于媒体老师何时出稿，且等水到渠成。