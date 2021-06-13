中美互杠 企业外迁求存

劳动力、原材料，以及土地等成本上升是企业考虑迁移出中国的首要因素，但眼下中美之间的对抗形势，也让跨国企业面临多重压力，夹在两个超级大国间的这些企业为求生存，就必须想尽办法规避风险。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员林大伟向《联合早报》指出，中美角力带来的压力不仅是贸易战的关税，还包括诸如法律约束等隐形压力。