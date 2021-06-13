中美互杠 企业外迁求存 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月13日 5:00 AM 中美角力局面下，许多企业转移部分产能到东南亚国家来应付贸易战的关税，使越南成为“中国+1”战略的首选，这也促使该国经济增长速度近10年来年均保持在6%至7%。（法新社） 字体大小: 小 中 大 劳动力、原材料，以及土地等成本上升是企业考虑迁移出中国的首要因素，但眼下中美之间的对抗形势，也让跨国企业面临多重压力，夹在两个超级大国间的这些企业为求生存，就必须想尽办法规避风险。新加坡国立大学东亚研究所高级研究员林大伟向《联合早报》指出，中美角力带来的压力不仅是贸易战的关税，还包括诸如法律约束等隐形压力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美贸易战升级 中国+1 供应链 日本 东南亚华尔资 东南亚 提交美国IPO申请 滴滴出行披露去年亏损16亿美元 “中国+1”难行世界工厂地位难撼