中国政情 刘鹤传领导推进中国芯片自足计划 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月18日 5:00 AM 中国国务院副总理刘鹤据报将主持第三代半导体发展的推进工作，确保芯片制造自给自足。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中国国务院副总理刘鹤据报将主持第三代半导体发展的推进工作，以帮助中国国内芯片制造商克服美国制裁的影响，确保芯片制造自给自足。彭博社引述知情人士称，负责主管经济事务的刘鹤，被委予牵头进行第三代芯片的研发与制造工作，也正领导制定针对该技术的一系列金融和政策扶持措施。第三代芯片是新兴领域，不是依赖传统的硅，而是更新的材料和设备，目前尚无企业或国家占据主导地位。报道称，这让北京有绝佳机会，能绕过美国及其盟国对中国芯片产业设下的障碍。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 刘鹤 芯片 中国 美国 自给自足 黑石拟以40亿元收购SOHO中国 速读中华 中国一线城市住宅售价 新建与二手环比皆上涨