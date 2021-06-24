中国政情 分析：研发第三代半导体 难缓解中国芯片“被断供”危机 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年6月24日 5:00 AM 浙江省嘉兴市嘉善县的一家生产CMOS图像传感芯片的科技公司，工作人员在查看晶圆。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国制定“芯片对抗计划”的传闻，带动A股半导体板块连涨一周，也令传说中的“第三代半导体芯片”备受关注。分析指出，第三代半导体难以缓解当前中国芯片危机。不过，大力研发新芯片材料，有助于中国在5G网络和新能源汽车等新基建领域抢占发展先机。彭博社上周爆料称，中国将斥资1万亿（美元，下同，1.35万亿新元）用于研发第三代半导体，应对美国制裁导致的半导体断供危机。这项计划由国务院副总理刘鹤主持推进，将拟定一系列相关金融和政策扶持措施。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 第三代半导体产业 芯片短缺 新基建 新能源汽车 制裁 5G 中国央行约谈银行和支付机构 加大对虚拟货币交易监管 股权转让完成交割 刘长乐辞任凤凰卫视主席