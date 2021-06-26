滴滴IPO计划募资约40亿美元

滴滴昨天发布更新后的首次公开售股（IPO）招股书，预计将发行2.88亿股ADS（美国存托凭证），定价区间为每股ADS13美元至14美元，预计定价为13.5美元（18.12新元），计划募集资金总额约40亿美元，最多46亿美元。

据澎湃新闻报道，滴滴在招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的投资者（包括摩根士丹利、淡马锡），均表示有兴趣以首次公开募股价格认购，意向认购超过12.5亿美元，约占本次所发行ADS的31.2%。