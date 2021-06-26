滴滴IPO计划募资约40亿美元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 滴滴昨天发布更新后的首次公开售股（IPO）招股书，预计将发行2.88亿股ADS（美国存托凭证），定价区间为每股ADS13美元至14美元，预计定价为13.5美元（18.12新元），计划募集资金总额约40亿美元，最多46亿美元。据澎湃新闻报道，滴滴在招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的投资者（包括摩根士丹利、淡马锡），均表示有兴趣以首次公开募股价格认购，意向认购超过12.5亿美元，约占本次所发行ADS的31.2%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 滴滴 纽约交易所 首次公开售股（IPO） 分析：研发第三代半导体 难缓解中国芯片“被断供”危机 舆论热议台积电或到海外设厂以“芯片换疫苗” 专家：不至于“厂房移植人才抽空”