吹捧中国芯片惹议乌合麒麟道歉收回 专家：短期内自主量产有难度应认清形势

互联网画师“乌合麒麟”微博转发环球网文章，引述“国产芯片已经迎来最好的时刻”的说法，被指责不了解国产芯片现状，低估芯片研发难度，盲目吹捧“会阻碍行业进步”。环球网过后修改了报道内容。

自称“战狼画手”的互联网画师“乌合麒麟”，引发围绕中国芯片是否还将被“卡脖子”的争议，也令中国国产芯片量产能力受到关注。受访专家学者指出，中国短期内实现中高端芯片自主量产仍有难度，业界应认清形势、踏实布局。