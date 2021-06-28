吹捧中国芯片惹议乌合麒麟道歉收回 专家：短期内自主量产有难度应认清形势 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年6月28日 5:00 AM 中国芯片巨头中芯国际去年初曾使用14纳米工艺为华为代工手机芯片，但过程中使用到多项海外设备。在相关供应链被美国政府切断后，中芯国际无法继续为华为生产14纳米芯片。（互联网） 字体大小: 小 中 大 互联网画师“乌合麒麟”微博转发环球网文章，引述“国产芯片已经迎来最好的时刻”的说法，被指责不了解国产芯片现状，低估芯片研发难度，盲目吹捧“会阻碍行业进步”。环球网过后修改了报道内容。自称“战狼画手”的互联网画师“乌合麒麟”，引发围绕中国芯片是否还将被“卡脖子”的争议，也令中国国产芯片量产能力受到关注。受访专家学者指出，中国短期内实现中高端芯片自主量产仍有难度，业界应认清形势、踏实布局。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 乌合麒麟 芯片 卡脖子 量产 国产芯片 滴滴IPO计划募资约40亿美元 全国规模以上工业企业 5月利润增长放缓至36.4%