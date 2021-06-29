中国经济70多年来累计增长约189倍 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中共中央财经委员会办公室副主任韩文秀昨天（6月28日）称，中华人民共和国成立70多年来，中国大陆经济累计实际增长约189倍。目前中国大陆经济总量已超过100万亿元人民币（20.8万亿新元），是世界第二大经济体，占全球经济比重增至17%以上。据中新社报道，分管日常工作的中财办副主任韩文秀昨天在北京的新闻发布会上说，新中国成立之初，从“连一辆拖拉机都造不出来”，到现在是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，包括汽车、电脑在内的220多种工业产品产量位居世界首位。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国经济 中共中央财经委员会办公室 吹捧中国芯片惹议乌合麒麟道歉收回 专家：短期内自主量产有难度应认清形势 全国规模以上工业企业 5月利润增长放缓至36.4%