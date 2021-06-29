中国经济70多年来累计增长约189倍

中共中央财经委员会办公室副主任韩文秀昨天（6月28日）称，中华人民共和国成立70多年来，中国大陆经济累计实际增长约189倍。目前中国大陆经济总量已超过100万亿元人民币（20.8万亿新元），是世界第二大经济体，占全球经济比重增至17%以上。

据中新社报道，分管日常工作的中财办副主任韩文秀昨天在北京的新闻发布会上说，新中国成立之初，从“连一辆拖拉机都造不出来”，到现在是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，包括汽车、电脑在内的220多种工业产品产量位居世界首位。