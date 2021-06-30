恒大有息负债降至5700亿人民币 符合3月设定目标

巨额债务缠身的中国房地产巨头恒大集团昨天称，其有息负债总额减至约5700亿元（人民币，下同，1186亿新元），符合3月设定的目标。

综合彭博社与路透社报道，根据恒大最新公布数字，与去年最高时期的8700多亿元相比，恒大集团的有息债务已大幅下降约3000亿元。

今年3月的2020年恒大业绩发布会上，恒大创始人许家印称，恒大的有息负债每年要下降1500亿元，未来三年要大降4500亿元。本月初的恒大战略合作伙伴交流会上，许家印也宣称，恒大的有息负债本月末要降至“5字头”。