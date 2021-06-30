恒大有息负债降至5700亿人民币 符合3月设定目标 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 巨额债务缠身的中国房地产巨头恒大集团昨天称，其有息负债总额减至约5700亿元（人民币，下同，1186亿新元），符合3月设定的目标。综合彭博社与路透社报道，根据恒大最新公布数字，与去年最高时期的8700多亿元相比，恒大集团的有息债务已大幅下降约3000亿元。今年3月的2020年恒大业绩发布会上，恒大创始人许家印称，恒大的有息负债每年要下降1500亿元，未来三年要大降4500亿元。本月初的恒大战略合作伙伴交流会上，许家印也宣称，恒大的有息负债本月末要降至“5字头”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国房地产 金融风险 恒大 负债 危机 三条红线 破产重整华晨汽车集团换帅 沈铁冬出任党委书记和董事长 卷入中国与西方政治争端 汇丰仍未赢回北京善意